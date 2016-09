Viral DJ Afrojack kondigt Halloween in Walibi Holland aan

De beelden van de populaire DJ Afrojack, die regelrecht uit een horrorfilm lijken te komen, kondigen de Halloween Fright Nights in Walibi Holland aan. Met deze beelden vestigt Walibi Holland de aandacht op ‘The Clinic’, de nieuwe Halloween Fright Nights experience.‘Het is een experience voor diehard horrorfans. Nergens in Europa is er op dit moment zoiets extreems te beleven als in The Clinic tijdens de Halloween Fright Nights. Je moet behoorlijk wat lef hebben om dit aan te kunnen. Halloween in Walibi Holland gaat over het opzoeken van je grenzen. Dat is exact wat we met deze nieuwe experience doen.’ Aldus Stefanie Langezaal, woordvoerder Walibi Holland.

Afrojack en Walibi Holland

Afrojack is een samenwerking met Walibi Holland aangegaan ter promotie van de Halloween Fright Nights. De DJ is in het bewuste filmpje te zien, liggend en bijna niet in staat te bewegen. Hij lijkt zelfs even buiten bewustzijn. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat Afrojack een heftige ervaring heeft ondergaan. Dat de video viraal ging werd duidelijk toen Afrojack op Twitter heeft moeten laten weten dat het hij nog steeds in leven is, omdat sommige fans toch wel erg ongerust werden. Nick van de Wall / Afrojack: ‘De Halloween Fright Nights zijn gruwelijk. Ik heb alle horrorfilms ooit gemaakt gezien, maar tijdens Halloween in Walibi schrik je toch iedere keer weer. Dit filmpje was tof om te doen, wie weet, ooit nog eens een rol in een horrorfilm ofzo.’ Stefanie Langezaal: ‘In The Clinic wordt je grootste angst werkelijkheid. Als zelfs zo’n kick-ass wereldster als Afrojack zich zo angstig voelt, wil dat heel wat zeggen over hetgeen je te wachten staat tijdens onze Fright Nights en in The Clinic.’

Afrojack nodigt fans tijdens ADE uit voor een nachtje Halloween Fright Nights

Onderdeel van de samenwerking is een bezoek van DJ Afrojack aan de Halloween Fright Nights tijdens het Amsterdam Dance Event. Samen met o.a. WallFamily leden Apster, D-wayne, Ravitez, Fais en 10 fans vanuit de hele wereld zal hij proberen te overnachten in de Villa van Walibi Village. Tijdens een ‘Try to sleep horrornacht’ komen we er achter wie van hen er een oog durft dicht te doen.

Halloween Fright Nights

De populaire Halloween Fright Nights vinden voor de 16e keer plaats in Walibi Holland. Het attractiepark is tijdens dit event dé horrorplek van Nederland. In de gethematiseerde Scare Zones en de spectaculaire Haunted Houses kun je ervan uit gaan dat je schrikt en niet zo’n klein beetje ook. Naast The Clinic bevinden zich in Walibi gebieden met namen als Quarantine, Twisted Hellfire, Campsite of Carnage, Things en Game Over. Dit seizoen zijn er twee nieuwe zones aan het rijtje toegevoegd: Shadows en Pirates Cove. Waar je voorheen alleen in deze zones de stuipen op het lijf kon worden gejaagd door de scare actors, ben je dit jaar nergens meer veilig. De Haunted Houses: The Villa, Haunted Holidays, Jefferson Manor en Psycho Shock zijn angstaanjagender dan ooit en als dat nog niet genoeg is, kun je daar dus de meest extreme Halloween experience ooit aan je bezoek toevoegen door The Clinic te bezoeken.

No one can hear you

Alle attracties zijn tijdens de Fright Nights tot 23:00 uur geopend. Tickets voor Halloween Fright Nights zijn alleen online te koop . Tickets voor The Clinic moeten los worden aangeschaft bij een ticket voor de Halloween Fright Nights. Wacht echter niet te lang, want deze extreem exclusieve experience is alleen voor hen die er snel bij zijn en het lef hebben.

En wees gewaarschuwd. De slogan van deze editie Halloween Fright Nights is niet voor niets: ‘no one can hear you…’