Virtual reality experience ‘NeuroGen’

Walibi Holland heeft haar nieuwste attractie, NeuroGen, geopend. Onder andere bekende social influencers als Giel de Winter (StukTV), Bibi Breijman, Kaj Gorgels en Thomas Cox waren de eersten die de virtual reality experience met real life gefilmde 3D content konden ervaren. NeuroGen is de nieuwe neuro clinic van dokter Jenkins. Deze succesvolle Amerikaanse dokter belooft een hersencapaciteitsgroei bij zijn patiënten tot 20%. Patiënten van dokter Jenkins nemen plaats in een speciale stoel in één van de kamers van NeuroGen en worden daar voorzien van een VR bril. Giel:”Het was episch, je wordt voor de gek gehouden want je denkt dat het heel relaxed is tot de experience begint…..”. Bibi: “Heftig! Maar leuk heftig! Heel speciaal!” Thomas: “Wat me net is overkomen, ik moet echt even bijkomen. Het doet ook nog een beetje pijn maar op een kinky manier.”

Mascha van Till, directeur Walibi Holland: “NeuroGen is een attractie die verder gaat dan 3D films en VR applicaties zoals wij deze kennen in de branche. Het is een combinatie van real life gefilmde 3D content, VR, binaural headphones en een speciale stoel voor de ‘patiënten’ voorzien van diverse effecten. En net als bij de dokter bezoek je NeuroGen helemaal alleen….. Deze attractie past perfect met dat wij met Walibi Holland voor ogen hebben. Onze nieuwe pay off ‘Dare to get Real’ zegt genoeg”. In verband met de intensiteit van NeuroGen moet je tenminste 16 jaar zijn.