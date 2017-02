Vliegende start voor branchevereniging WiZZ

Verschillende zwembaden en zwemscholen uit heel Nederland hebben zich inmiddels aangesloten bij WiZZ. De nieuwe branchevereniging lanceerde deze week haar website wzz.nl en bovendien staat ook het eerste ledenevenement in de startblokken. Een vliegende start dus voor de belangenbehartiger van werkgevers in zwemmend Nederland. Onder de nieuwe leden zitten zowel zelfstandige zwembaden als grote landelijke spelers als Optisport en Sportfondsen, die tientallen zwemaccommodaties exploiteren. “Via WiZZ heb je invloed op regelingen en afspraken die je zwembad elke dag opnieuw raken zoals de nieuwe CAO. Bovendien faciliteren we kennisuitwisseling tussen zwembadondernemers onderling en tussen bedrijven en kennisorganisaties. Zo helpen we onze leden om in tijden van bezuinigingen en veranderende consumentenvoorkeuren toch succesvol te blijven. We roepen dan ook alle ondernemers in de branche op om lid te worden. Als je dat snel doet kun je dit voorjaar nog aanwezig zijn bij ons eerste ledenevenement”, zegt Teun van Etten, voorzitter.

Projectmatige aanpak

Is er in deze tijd nog wel behoefte aan een collectieve belangenbehartiger? “Absoluut”, denkt Bert Lavrijsen, bestuurslid. “Daarbij speelt mee dat WiZZ belangenbehartiging op een moderne manier aanpakt. Niet met een groot bureau dat ongevraagd allerhande diensten en activiteiten uitvoert, maar als een netwerkorganisatie die op projectmatige wijze werkt en focust op kerntaken die door de leden vastgesteld worden. De contributie, gebaseerd op de grootte van de onderneming, is daardoor lager dan wat zwembadondernemers gewend waren.”

Over WiZZ

WiZZ staat voor Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen. Zwemmen is van groot maatschappelijk belang. Zwemmen biedt volop kansen om mensen een leven lang in beweging te laten blijven. De zwemsport levert een belangrijke bijdrage aan (top)sportambities van Nederland. Goed zwemonderwijs is van levensbelang voor het voorkomen van verdrinkingen. Om een zwemland te blijven zijn zwembaden en zwemscholen nodig met enthousiaste en vakbekwame medewerkers. Om dat te bereiken en te waarborgen zijn goede afspraken nodig op het gebied van CAO en arbeidsvoorwaarden, scholing en pensioen en wet- en regelgeving. WiZZ verenigt alle werkgevers van zwembaden en zwemscholen om daar samen aan te werken en dat met elkaar te bereiken. Meer informatie over de branchevereniging is te vinden op de gloednieuwe website.