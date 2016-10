Vreewijk blijft tuindorp

Medewerkers van G.E. van Dam Grond- en Sloopwerken BV uit Rhenen plaatsen kant en klare schermen van klimop in de Rhenense Vreewijk. Het zijn de afrondende werkzaamheden als onderdeel van de volledige herstructurering van de 100 jaar oude woonwijk met cultuurhistorische waarde. In opdracht van woningstichting Rhenam Wonen zijn 56 zwaar verouderde woningen gesloopt en is nieuwbouw gepleegd.

Kilometer hagen

Voorwaarde bij de nieuwbouw was dat het historische tuindorp-karakter van de wijk behouden bleef. Tuindorpen werden gebouwd in de jaren ’20 en kenmerken zich door blokken van meerdere woningen met flinke tuinen in een omgeving met veel openbaar groen. Groenproducent Mobilane uit Leersum levert in totaal bijna één kilometer aan kant en klare klimophagen (Hedera helix ‘Woerner’) van 180 cm hoog. De volgroeide klimopschermen geven het nieuwe Vreewijk direct een groene, volwassen uitstraling en bieden daarnaast meteen privacy voor de bewoners die al in de vernieuwde wijk wonen.

Openbaar groen

Het openbaar groen wordt nog voor de komende winter aangebracht met onder meer liguster (Ligustrum), winterlinde (Tilia cordata ‘Greenspire’), zomereik (Quercus robur ‘Fastigiata Koster’), Hollandse linde (Tilia x europaea ‘Euchlora’), rode esdoorn (Acer rubrum ‘Karpick’) en Noorse esdoorn (Acer platanoides ‘Crimson King’). Naar verwachting zullen eind 2016 alle bewoners intrek hebben genomen in hun nieuwe woningen.