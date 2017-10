Vrijetijdscongres Flevoland 2017

#Flevoland trending topic? Waarom niet? Flevoland heeft immers heel veel te bieden, dat weet toch iederéén. Of toch niet? Is er misschien meer nodig om trending te worden? Ontdek dit en meer tijdens het Vrijetijdscongres Flevoland dat op 23 november plaatsvindt in het Agora Theater in Lelystad. Tijdens dit jaarlijkse congres van Toerisme Flevoland komen ondernemers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit de Flevolandse Vrijetijdssector bij elkaar om kennis en inspiratie op te doen en om te netwerken. Deze keer staan de veranderingen en mogelijkheden van de vrijetijdssector in de 21e eeuw centraal en hoe hier op ingespeeld kan worden om Flevoland tot trending topic te maken. Keynote speaker is Peter Rømer Jansen, industry expert & strategic business developer, uit Denemarken. Hij vertelt over hoe de wensen, ervaringen en belevingen van de gast van nu én van morgen veranderen en hoe daardoor de rol van de vrijetijdssector ook moet mee veranderen om succesvol te zijn en te blijven. Verder bestaat het programma uit een aantal inspirerende lezingen waarin de deelnemers tips en ideeën krijgen over hoe je toekomstige bezoekers beter bereikt, het gebruik van reviews en hoe je social media inzet in de 21e eeuw. En er zal op een interactieve manier gekeken worden naar het Verhaal van Flevoland. Wat is dit Verhaal precies, hoe dragen we dit gezamenlijk uit en hoe bouwen we daarmee gezamenlijk aan één sterk MERK Flevoland. Het vrijetijdscongres Flevoland vindt plaats op donderdag 23 november in het Agora Theater in Lelystad. Kijk hier voor meer informatie. Wil je erbij zijn? Meld je dan hier aan.