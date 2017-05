VVV medewerkers maken kennis met Greenport Boskoop

Een groep van dertig medewerkers van de VVV Alphen aan den Rijn brachten op maandagmiddag 15 mei een bezoek aan Boskoop. Onder leiding van Jan Moerbeek, voorzitter stichting Rondvaarten Promotie Boskoop, voeren zij in de ‘Boskoopse Bok’ langs kwekerijen en andere natuurgebieden in Boskoop-oost. Met deze rondleiding kregen zij een goede indruk van dit gebied en de bedrijvigheid, zodat zij de opgedane kennis kunnen overbrengen aan de bezoekers van hun VVV Kantoor. “Dit unieke gebied moet op deze manier bezocht worden. Het geeft goed weer waar de boomkwekerij en Boskoop voor staan”, aldus Wim Doodhagen, voorzitter VVV Alphen ad Rijn. “Met regelmaat maken wij deze tripjes naar omliggende gemeenten om met eigen ogen te zien wat er allemaal gebeurt.” Na de boottocht werd de groep met koffie en thee ontvangen in het Boomkwekerijmuseum. Daar konden zij o.a. genieten van de wisseltentoonstelling ‘De Groene Apotheek’ en gelijk kennis maken met de VVV collega’s uit Boskoop. Als afsluiting ging Michiel Gerritsen, voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, in op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de Greenport Boskoop. Zo vertelde hij de groep over het ontstaan van de boomkwekerij zo’n zes eeuwen geleden met de teelt van aardbeien. In de negentiende eeuw stapte de kwekers over naar de huidige sierteeltproducten. De Rhododendrons bijvoorbeeld doen het goed op Boskoopse grond en zijn er ook nog steeds te vinden. Toch heeft de sector grote ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van automatisering, herstructurering en vitalisering van het gebied, maar vakmanschap, sortiment en kennis blijven belangrijke pijlers. Het mag gezegd worden dat Boskoop hierin toonaangevend op de wereldmarkt is en verschillende bedrijven in de Greenport zijn marktleider op hun productgebied. “Dit boottochtje met uitleg over de sector was ontzettend leerzaam”, aldus VVV medewerkster Elze ten Berge. “Ik weet nu waar ik het over heb, als ik groepen naar Boskoop stuur. Nooit geweten dat er in Boskoop zoveel sloten, kwekerijen en natuurgebieden op zo’n relatief kleine oppervlakte te vinden is. Zeer de moeite waard om dit gebied vanuit de boot te bezoeken.” Bij het naar huis gaan kregen alle medewerkers een Goody bag gevuld met een mooie Lavendel en informatiemateriaal. Voor de medewerkers van beide VVV kantoren was dit bezoek een mooie aanvulling op hun samenwerking en ter voorbereiding op het recreatieseizoen.