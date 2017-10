De Waarbeek extra open tijdens de staking!

Familiepretpark de Waarbeek gaat extra open tijdens de lerarenstaking op 5 Oktober. Veel ouders of verzorgers hebben geen idee wat te doen met deze extra vrije dag” aldus Maikel Rutgers manager bij het Twentse familiepretpark. Speciaal voor deze dag hanteert het pretpark een actietarief van slechts € 7,50 voor een hele dag pret! Het pretpark is geopend van 10:00 – 17:00 uur. Familiepretpark de Waarbeek is bij velen wel bekend. Het park kent een rijke geschiedenis en veel hiervan is behouden gebleven. Wat dacht je bijvoorbeeld van draaien in een oude swingmill of een ritje in de “rodelbaan” ofwel de oudste stalen achtbaan ter wereld. Kinderen tussen 1-12 jaar hebben bij de Waarbeek de dag van hun leven en ouders of grootouders herbeleven de herinneringen van vroeger! Voor meer informatie zie www.waarbeek.nl