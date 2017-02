Walibi Holland brengt Amerikaanse techniek naar Nederland

Walibi Holland opent 14 april een nieuwe Virtual Reality attractie. Deze attractie bevindt zich in een nieuwe vleugel van The Clinic, de spraakmakende Halloween attractie van Walibi (oktober 2016). Net als in The Clinic ondergaat de gast een behandeling en ook in deze nieuwe attractie gebeurt dat helemaal alleen. Via social media werd zojuist bekend gemaakt dat de techniek van de nieuwe ‘behandeling’ uit Amerika komt. Waar je als patiënt voor behandeld gaat worden laat Walibi Holland nog even over aan speculaties. Gebruikers van de techniek in Amerika zijn er in ieder geval heel erg op vooruitgegaan.

Uniek in Nederland

In Amerikaanse pretparken durven ze het in ieder geval al wel: werken met VR. In Nederland durft nog geen enkel ander park waar Walibi Holland nu wel het lef voor heeft: Virtual Reality opnemen in het aanbod. Directeur van Walibi Holland, Mascha van Till: ‘De VR techniek wordt zeker nog verder ontwikkeld, maar wij willen daar nu vast op inspringen om vervolgens met de ontwikkeling mee te gaan. Die kans krijgen we met deze attractie. De techniek zelf wordt in Walibi op dusdanige wijze ingezet dat er iets heel unieks is ontstaan, wat je nog nergens anders vindt.’

Open met Pasen

Tijdens de wintermaanden is Walibi Holland dicht voor onderhoud. Deze tijd wordt benut om de VR attractie te bouwen en in te richten. Via social media worden de fans op de hoogte gehouden. De bouw en berichtgeving werken toe naar 14 april, dan gaat het park open en opent ook meteen de nieuwste ervaring van Walibi Holland. Klik hier voor informatie.