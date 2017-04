Walibi Holland daagt gasten uit om grenzen te verleggen

Walibi Holland is het enige echte jongerenpark in Nederland. Dat deze positionering – met het thema ‘Hard Gaan’ – succesvol is, bewijst de groei in gasten, fans en volgers via social media. Om deze unieke positie te versterken, en te blijven groeien in aantal gasten, ontwikkelden Walibi en Youngworks een nieuwe merkbelofte en campagne ‘Dare to get Real’.

Arco Bregman, managing director, Youngworks: “De campagne is gebaseerd op het inzicht dat jongeren genoeg hebben van een ‘fake’ life. Ze zijn op zoek naar zichzelf en willen het leven zo authentiek mogelijk ervaren. Geluk vind je pas als je buiten je comfort zone stapt. Dat kan in Walibi.”

Walibi is geen attractiepark, maar een plek waar je geconfronteerd wordt met wie je echt bent. De thrill rides geven je de kans om je grens op te zoeken. Angstaanjagende hoogtes, gevaarlijke drops en gierende kurkentrekkers zetten niet alleen letterlijk je wereld op z’n kop, maar brengen je ook dichter bij jezelf.

Mascha van Till, directeur Walibi Holland: “Ik ben trots op wat Walibi in de loop der tijd geworden is, een cool park, dat zijn gelijke niet kent. En ik ben trots op deze campagne omdat deze helder laat zien wat Walibi is: thrilling, een test voor jezelf, waarna je tegen jezelf kan zeggen: wow dat heb ik toch maar even gedaan……” De nieuwe propositie is vertaald naar TVC, radio, print en digital.

Walibi Holland

Walibi Holland opent op 14 april en is tot en met 29 oktober geopend. Via de social media kanalen van Walibi Holland worden nieuwe campagnebeelden gedeeld. Op Snapchat en Instagram live kun je ook al enige weken bouwupdates van de nieuwe attractie NeuroGen volgen. Tijdens het hoogseizoen zijn er diverse evenementen en is Walibi Holland op sommige dagen tot 23:00 uur open. |

