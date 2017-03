Walibi Holland introduceert uniek vrienden abonnement

Young adults gaan het liefst met elkaar naar een pretpark. Wanneer zij nu met minimaal 3 vrienden tegelijk een abonnement aanschaffen, betalen zij een speciale prijs voor de ‘Walibi Friends Pas’. Een unieke actie: geen enkel ander pretpark richt zich zo duidelijk op jongeren en hun vrienden in de verkoop van abonnementen. Walibi Holland richt zich op young adults en weet dat de daredevils uit deze groep graag met vrienden de uitdagingen van snelle achtbanen en enge attracties aangaan en dat de wat rustigere personen uit zo’n vriendengroep het liefst samen op de rest wachten. Ze gaan niet zo snel alleen naar het pretpark. Hier speelt Walibi Holland goed op in met de Walibi Friends pas.

Vriendenvoordeel

De prijs voor een Walibi Friends Pas is € 69,95, waar een abonnement normaal € 79,95 kost. Een abonnement is het hele seizoen 2017 (van 14 april tot en met 29 oktober 2017) geldig en kan alleen online worden gekocht met minimaal 3 vrienden tegelijk. Met de pas hebben abonneehouders ook nog eens toegang tot alle evenementen in Walibi Holland, inclusief de zomeravonden tot 23:00 uur en Halloween Fright Nights.

Actieperiode met extra korting

Walibi Holland introduceert deze unieke pas echter ook nog met een actieperiode. Vanaf 1 tot en met 31 maart kan ieder abonnement met 10% korting via de website worden gekocht. De Walibi Friends Pas wordt daarmee € 62,95 en het individuele abonnement € 71,95.

Extra korting op andere parken

Walibi Holland is onderdeel van het Franse Compagnie des Alpes en kan daardoor voor iedereen met een abonnement korting aanbieden voor een bezoek aan andere parken van Compagnie des Alpes. Andere parken zijn onder andere: Walibi Rhône Alpes (Frankrijk), Parc Asterix (Frankrijk), Walibi België en Bellewaerde in België. Walibi Holland is van 14 april tot en met 29 oktober geopend en opent aankomend seizoen de nieuwe attractie ‘NeuroGen’. Blijf op de hoogte via de social media kanalen van Walibi Holland. Op Snapchat en Instagram live kun je al enige weken bouwupdates van de nieuwe attractie volgen. Tijdens het hoogseizoen zijn er diverse evenementen en is Walibi Holland op bepaalde data tot 23:00 uur open. Check hiervoor de website.