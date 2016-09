Walibi Holland nodigt buren uit tijdens Burendag

Op 24 september is het Burendag. Een Nederlands initiatief en daarmee een nationale dag. Walibi Holland nodigt op die dag niet alleen alle buren van Nederland uit, maar ook daarbuiten. Burendag in Walibi Holland wordt gevierd met een online kortingsactie. ‘Neem 4 buren mee en jij gaat gratis!’ De vijf voor vier deal is online op www.walibi.nl/superseptember te vinden. Niet alleen heeft de vijfde buur gratis entree, je ontvangt bij je boeking ook nog eens vijf vouchers voor een gratis blikje energydrink. ‘Het enige wat jij nog hoeft te doen is #HARDGAAN’ staat er op de website.

Buurlanden België en Duitsland welkom

Burendag is een Nederlands initiatief. Maar Walibi Holland trekt deze happening de landsgrenzen over en nodigt ook buurlanden Duitsland en België uit om hard te gaan.

Adrenalin ohne Ende

De slogan op zijn Duits ‘Adrenalin ohne Ende’ is eerder dit jaar al in Duitsland geïntroduceerd. Walibi Holland richt daarmee haar pijlen op de Duitse toerist in Nederland en op de dichtstbij zijnde woonachtigen in Duitsland.

Super September

Walibi Holland viert deze maand Super September en wil daarmee veel gasten een spetterende afsluiter van de zomer te bezorgen. Het weer werkt in ieder geval mee, de heerlijke temperaturen van de afgelopen dagen zorgen voor heerlijk nazomer- en perfect pretparkweer. De zomer verlengen doet Walibi ook door elke zondag een optreden te verzorgen van artiesten als Ronnie Flex, B-Brave en Zomaer. Daarnaast vind je op de website van Walibi Holland online acties tijdens Super September, waaronder de vijf voor vier deal geldig tijdens Burendag 2016.