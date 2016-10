Walibi Holland voegt ‘die-hard horror beleving’ toe aan Halloween Fright Nights

Vanaf aankomende zaterdag is er geen ontkomen meer aan: de Halloween Fright Nights in Walibi Holland gaan 8 oktober van start en het belooft een hels spektakel te worden. Halloween Fright Nights wordt enger dan ooit met twee nieuwe scare zones, een geheel nieuwe show op Mainstage en de gruwelijk enge The Clinic waar je helemaal alleen doorheen gaat.

Scare zones

In het attractiepark, waar je de longen uit je lijf kunt schreeuwen in de achtbanen, wordt aankomende weekenden nog meer dan ooit gegild worden in de zogeheten scare zones. Bloeddorstige zombies in Quarantine, ronkende kettingzagen in Campsite of Carnage of de evil twin van Princess Peach in Game Over, je gaat ze allemaal tegenkomen tijdens een bezoek aan Halloween Fright Nights. Dit seizoen zijn er twee nieuwe zones toegevoegd: Shadows en Pirates Cove. En waar je voorheen alleen in deze zones de stuipen op het lijf kon worden gejaagd door de scare actors, ben je dit jaar nergens meer veilig. Nieuw tijdens Halloween Fright Nights dit jaar is The Clinic. Deze attractie is momenteel de enige in heel Europa voor de echte die-hard horror fans. In de kliniek onderga je de behandeling van Dr. Adams alleen. Je kunt gillen wat je wilt, maar no one can hear you… Kaarten voor de The Clinic koop je apart op www.frightnights.nl Wacht echter niet te lang, want deze extreem exclusieve attractie is alleen voor hen die er snel bij zijn en het lef hebben…

Haunted Houses

Halloween in Walibi Holland is niet compleet zonder de Haunted Houses bezocht te hebben: The Villa, Haunted Holidays, Jefferson Manor en Psycho Shock laten zelfs de stoerste gasten gillen als een klein meisje. Alle attracties zijn ook gewoon tot 23:00 uur geopend. Waag een ritje in een van de twaalf thrills in het park, waaronder de nieuwste thrill ride Lost Gravity: Met een topsnelheid van 87 kilometer per uur over intense heuvels, door scherpe bochten en twee keer over de kop. Check voor de exacte openingstijden en beschikbare dagen de site.