Water en groen

Groen is inmiddels onontkombaar verbonden met de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte. Wateroverlast is een feit dus we zijn klaar om naar het grotere plaatje te kijken: klimaatadaptatie. Het klimaat van een stad is te beïnvloeden door de juiste combinatie te gebruiken van groen, water, gebouwen, stedelijke structuur en gedrag. Genoeg groen in een stad kan de temperatuur verlagen en zorgt voor het effectief vasthouden van water. Op 8 november 2016 komen deze actuele onderwerpen ruimschoots voorbij op de tweede editie van de vakbeurs Water in de Openbare Ruimte. Tijdens deze dag komt de complete watersector (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen en landelijke overheden, bedrijven, onderzoek- en adviesbureaus, kennis- en informatie-instituten en toeleverende bedrijven) bijeen in Expo Houten om kennis en inspiratie te delen en zo samen het verschil te kunnen maken. Op de beursvloer en in het lezingenprogramma gaan we volop aandacht besteden aan bestaande en toekomstige oplossingen. U kunt zich nu al registreren voor gratis entree. Naast de toegang is ook de hele dag koffie, thee en frisdrank gratis.