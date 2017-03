Water verbindt tijdens de ‘Internationale Hanzedagen’ in Hanzestad Kampen

Weekend van 15 t/m 18 juni staat boordevol muziek, theater, kunst en avontuur

Beleef een weekend vol cultuur en entertainment tijdens de Internationale Hanzedagen van 15 tot en met 18 juni in Hanzestad Kampen! Dompel je onder in de rijke Hanzehistorie en ontdek de veelzijdigheid van de stad. De sfeervolle binnenstad vormt het decor van de verschillende themakwartieren. Laat je verrassen door spectaculaire optredens, imposante schepen, bijzondere exposities en meer… Het Hanzekwartier vormt het festivalhart, met een groot podium op de IJssel waar iedere avond bijzondere concerten plaatsvinden. Zo treden The Common Linnets, Guido’s Orchestra, Slagerij van Kampen, Jan Vayne, Her Majesty en lokale koren en orkesten op.

Hanzesteden in de IJsselvallei

Hanzesteden zijn in de middeleeuwen ontstaan uit de behoefte om de binnenlandse handel te beschermen en uit te breiden. De Hanzesteden vormen vandaag de dag door hun authentieke karakter en hun (culturele) historie een aantrekkelijke en onderscheidende bestemming. De Hanze is door haar belang voor de culturele identiteit van Europa benoemd tot één van de 33 Culturele Routes van Europa. In Oost Nederland zijn negen Hanzesteden door het water verbonden in de IJsselvallei. Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Hasselt, Kampen, Elburg en Harderwijk. Iedere stad heeft een eigen identiteit en positionering, in een historisch decor en met eigentijdse conceptstores, foodmarkets en festivals. De negen Hanzesteden werken samen om bezoekers uit binnen- en buitenland te verleiden tot een bezoek. De activiteiten vinden plaats op de Nederlandse, Duitse en Vlaamse markt. Zo werd begin maart tijdens de ITB in Berlijn, de grootste toeristische beurs van Europa, de Duitse campagne gelanceerd in samenwerking met het NBTC. Klik hier voor informatie.