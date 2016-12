Website Met ons. In Weert vernieuwd

Om Weert op een goede manier te promoten is de website Met ons. In Weert. volledig vernieuwd. Op deze gebruiksvriendelijke website kunnen bezoekers alles vinden over evenementen, het winkelaanbod, uitjes, aanbiedingen, horeca, overnachten, de bereikbaarheid en nog veel meer. Daarmee voldoet de site weer aan alle eisen die door zoekmachines en door gebruikers aan websites worden gesteld op het gebied van vindbaarheid, leesbaarheid, navigatiegemak en uitstraling.

Naast feitelijke informatie zijn er interactieve plattegronden, foto’s en filmpjes en zijn social media zoals Facebook en Twitter geïntegreerd. De nieuwe website richt zich voornamelijk op de informatiebehoefte van (toekomstige) bezoekers van Weert. In overzichtelijke, mooi vormgegeven informatieblokken zijn de meest actuele gegevens verwerkt. De site heeft een fris en modern uiterlijk gekregen met veel beeldgebruik. De website is volledig responsive zodat het bezoek en navigatie vanaf alle soorten mobiele apparatuur zoals telefoons en tablets mogelijk is. De grote plus is en blijft dat deze website dé centrale activiteiten- en evenementenkalender van Weert biedt, actueel en volledig. De VVV gebruikt deze kalender als dé centrale invoer van evenementen. Maar ook anderen – verenigingen, cafés, bedrijven, organisaties – kunnen zelf hun activiteit invoeren. Deze kalender wordt vervolgens eenvoudig overgenomen worden door anderen zoals Weert de Gekste, gemeente Weert en Midden-Limburg Actueel. Daarnaast is er een narrowcasting applicatie ontwikkeld. De site is in het Nederlands en deels in het Duits te raadplegen. Heeft u zaken om toe te voegen of te wijzigen? Dat kan via het contactformulier op de site. De website is ontwikkeld door Artis online en offline communicatiebureau, in samenwerking met de partijen die zijn verenigd in het Met ons. In Weert team: Weert de Gekste, VVV BackOffice, Centrum Management Weert, Centrum Weert Promotie, bureau Beeldvang, bureau Herman Litjens Vormgeving en de gemeente Weert.