Weekend van de Wetenschap

Op zondag 2 oktober a.s. van 13:00 tot 14:30 uur geeft planeetonderzoeker Sebastiaan de Vet een college over drinkwater in de ruimte. Als je de ruimte in gaat moet je alles vanaf de aarde meenemen. Astronauten moeten aan boord van het ruimtestation leven met een heel beperkte hoeveelheid drinkbaar water. Ze doen er van alles aan om dat water te recyclen. Zo begint de waterkringloop in het ruimtestation al bij de plas van astronauten! In veel opzichten is het ruimtestation een model van onze aarde, waar het watergebruik en de waterkringlopen een belangrijke rol spelen. Ga mee op ontdekking om te zien waarom de aarde een echte waterplaneet is, hoe water zich in de ruimtestation anders gedraagt als er geen zwaartekracht is en maak een uitstap naar de planeet Mars. Ontdek jij hoe je water op Mars drinkbaar kunt maken? Er zijn geen extra kosten verbonden aan het bijwonen van het college. Je dient enkel in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs.  Klik hier voor informatie.

foto: Theo Janssen.