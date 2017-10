Weer meer Belgen en Duitsers op vakantie naar Nederland

Roompot Vakanties ziet deze zomer toename van 15 tot 21 procent

Nu de zomervakantie echt van start is gegaan blijkt dat het aandeel Belgen en Duitsers dat besloten heeft de vakantie in een Nederlands vakantiehuis door te brengen fors is toegenomen. In de periode juli-augustus brengen in vergelijking met vorig jaar 15 procent meer Belgen en 21 procent meer Duitsers hun vakantie door in een Nederlands vakantiehuisje. Dat meldt Roompot Vakanties, met 40 eigen vakantieparken marktleider. Vooral de Nederlandse kust blijft onverminderd in trek. Het Zeeuwse bedrijf verwelkomde afgelopen jaar ruim twee miljoen gasten, tezamen goed voor 10,2 miljoen overnachtingen. 67 procent van de gasten is afkomstig uit Nederland, 23 procent heeft de Duitse nationaliteit en 10 procent van de bezoekers komt uit België. Luxe campingplaatsen In het eerste half jaar van 2017 zijn in Nederland fors meer nieuwe campers en caravans verkocht, zo blijkt uit cijfers van de BOVAG. Dat laat zien dat het ouderwetse kamperen in een krap tentje in ons land steeds minder populair wordt. Ook Roompot ziet deze zomer een verschuiving, zo is het aantal reserveringen op luxe campingplaatsen met ruim 10 procent gestegen. Vakantiegangers hebben op deze luxe campingplaatsen de beschikking over eigen sanitair en gratis wifi. Daarnaast hebben ze op de camping de beschikking over een zwembad, gratis animatie en horeca. Ook bij Belgen en Duitsers is deze vorm van kamperen inmiddels populair. Daarnaast maken vakantiegangers steeds meer gebruik van ‘glamping’ in bijvoorbeeld een safaritent. Forse investering in parken Roompot Vakanties ziet verschillende oorzaken voor de sterke groei van het inkomend toerisme vanuit België en Duitsland. Zo is er de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een verdere upgrading van bestaande vakantieparken. Ook de nieuwe vakantieparken die de afgelopen jaren in gebruik zijn genomen slaan enorm aan, ook bij de buitenlandse gasten. Een bezettingsgraad van tegen de 100 procent op de toplocaties in de zomermaanden is geen uitzondering. “We plukken de vruchten van een ingrijpende kwaliteitsslag die we hebben ingezet”, aldus Jurgen van Cutsem, CEO van Roompot Vakanties. “Consumenten kiezen steeds meer voor een hogere kwaliteit, ze verwachten in hun vakantiewoning hetzelfde of liefst nog meer comfort dan wat zij thuis gewend zijn. Het is niet voor niets dat we ruim 30 miljoen euro hebben gestoken in een ingrijpende restyling en kwaliteitsverbetering van een groot aantal van onze parken.” De omvangrijke operatie wordt versneld uitgevoerd sinds het van origine Zeeuwse bedrijf vorig jaar werd overgenomen door de Franse participatiemaatschappij PAI Partners. De groei van het inkomend toerisme betekent ook dat steeds meer Duitsers en Belgen besluiten een vakantiewoning in Nederland aan te schaffen. Meestal als beleggingsobject. Roompot Projects, de projectontwikkelingstak van Roompot Vakanties, meldt ook dat steeds meer kopers afkomstig zijn uit Duitsland en België. Tot aankoop wordt meestal besloten nadat een geslaagde vakantie op één van de vakantieparken van Roompot Vakanties is doorgebracht.