Weerribben-Wieden genomineerd voor verkiezing ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’

Nationaal Park Weerribben-Wieden is officieel genomineerd voor de verkiezing tot mooiste natuurgebied van Nederland. Dat heeft de vakjury, onder voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven, maandag 10 oktober bekend gemaakt. Weerribben-Wieden strijdt tijdens de publieksverkiezing met twaalf andere finalisten voor een plek op het podium. Met de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’ kan het publiek zich uitspreken over de Nederlandse natuur. Uiteindelijk doel is het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van natuurgebieden én worden de mooiste natuurgebieden en landschappen bij binnen- en buitenlandse bezoekers op de kaart gezet. Tijdens de publieksverkiezing, die loopt van 10 tot en met 31 oktober, kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete natuurgebied. De drie winnaars ontvangen een bedrag tot maximaal € 300.000,- om te investeren in het natuurgebied.

Weerribben-Wieden

Janet Visser, programmamanager transitie Nationaal Park Weerribben-Wieden, is trots op de nominatie: “Het is allereerst een bevestiging van de uniekheid van het gebied en de prachtige natuur in Weerribben-Wieden. Daarnaast is het een mooie opsteker dat we met de plannen voor het Nationaal Park nieuwe stijl de goede weg zijn ingeslagen. Verbinding van het Nationaal Park met de regio is essentieel voor de toekomst. Het maakt Weerribben-Wieden nog mooier en interessanter voor inwoners en toeristen. Belangrijk is dat we nu laten zien dat we trots zijn en stemmen op ons gebied.” Achter de schermen is hard gewerkt aan een publiekscampagne, om bewoners en bezoekers van Weerribben-Wieden aan te sporen te gaan stemmen. Visser licht toe: “We gaan tijdens de verkiezing de uitdaging aan. De aankomende weken komen er verschillende filmpjes online waarbij inwoners en ambassadeurs van ons Nationaal Park de uitdaging met elkaar aangaan. Dus houd onze online kanalen goed in de gaten.” Stemmen op Nationaal Park Weerribben-Wieden kan tot en met 31 oktober via deze link.

Foto: Theo de Witte