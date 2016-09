De bladblazer uit het nieuwe STIHL COMPACT AccuSysteem ruimt bladeren moeiteloos op

Wegblazen of harken? Dit is net als kiezen tussen joggen en een marathon lopen. De keuze om te werken met een bladblazer is duidelijk aantrekkelijker. Zeker met de nieuwe accubladblazer STIHL BGA 56. Licht, krachtig en vooral stil. Deze gebruiksvriendelijke bladblazer behoort tot het nieuwe STIHL COMPACT AccuSysteem, dat ook een kettingzaag, bosmaaier en heggenschaar bevat. De meeste tuineigenaars zijn blij met bladeren zolang ze aan bomen en heggen groeien. Eenmaal gevallen op de binnenplaats of op de oprit moeten ze omwille van de veiligheid uit de weg geruimd worden. Ook op het gras mogen bladeren niet lang blijven liggen, omdat het anders weldra geel verkleurt. Met de nieuwe accubladblazer BGA 56 hebben tuin- en huiseigenaars zowel bladeren als snoeiafval snel onder controle.

Stil en toch krachtig

Krachtig, rustig en vooral ontspannen: zo werken tuinliefhebbers met de nieuwe BGA 56. Ondanks zijn hoge blaaskracht is hij zo stil, dat tijdens het werk geen gehoorbescherming nodig is. De BGA 56 is uitgerust met een blaaspijp die tot maximaal 16 cm in de lengte kan aangepast worden. Zo kan elke gebruiker, ongeacht zijn of haar lichaamslengte, het tuinwerk zonder rugpijn uitvoeren. Door de korte afstand tot de grond kan de blaaskracht bovendien zonder verlies optimaal benut worden. Dankzij het geringe gewicht van nauwelijks 3,3 kilogram (in combinatie met de accu AK 20), de zachte handgreep en het slanke, uitgebalanceerde design is de bladblazer bovendien comfortabel en ergonomisch te bedienen. De pols wordt ontzien waardoor men onvermoeid kan werken. Ook de accu gaat lang mee: met de AK 20 kunnen vlaktes van maar liefst 600 vierkante meter bevrijd worden van bladeren.

Veilige tussenpositie

Om de bladblazer niet per ongeluk te starten, hebben de ingenieurs van STIHL een bijzonder detail ontworpen: de tussenpositie. In de tussenpositie zit de accu vast in de accuschacht en kan hij er niet uitvallen. Hij raakt echter de contacten in de machine niet. Pas wanneer de accu volledig ingeschoven wordt, is de bladblazer gebruiksklaar. Een veilig detail. Voor de BGA 56 wordt de accu AK 20 aanbevolen. De lithium-ion-accu’s, naast de AK 20 ook de AK 10, zijn binnen het STIHL COMPACT AccuSysteem echter compatibel met alle machines. Wie meerdere machines van het systeem bezit, kan de accu’s in al deze machines gebruiken, wat ook nog kostenbesparend is. Alle systeemcomponenten (de heggenschaar, de bladblazer, de kantenmaaier, de kettingzaag, accu’s en de lader) zijn afzonderlijk verkrijgbaar.