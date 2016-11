Welcome Gorinchem 2016.

Welcome 2016 is dé vakbeurs die inspeelt op branchevervaging binnen de wereld van gastvrijheid. Recreatie, verblijven, hotel en horeca zijn vier sectoren waar gastvrijheid met stip op nummer één staat en waar gasten centraal staan. Dit komt tot uiting op de vakbeurs Welcome op 14, 15 en 16 november in Evenementenhal Gorinchem. De beursvloer bruist van hospitality en recreatie en laat mooie namen op de deelnemerslijst zien. De vakbeurs Welcome is de vertaalslag naar de toekomst. Gastvrijheid is het codewoord en is essentieel in de recreatie- en horecasector. De vakbeurs ademt gastvrijheid en de beursvloer bruist van de verschillende initiatieven. Graag geven we u een kijkje in onze keuken!

Een greep uit het exposantenveld

De sectoren recreatie en verblijfsaccommodatie zijn ruimschoots vertegenwoordigd op de beursvloer. Op het gebied van speeltoestellen zijn onder andere Kompan, Eibe Benelux, Zandbergen, AVO, Huck Torimex, Acacia Robinia en Replay vertegenwoordigd. De sector verblijfsaccommodatie krijgt gezicht door aanwezigheid van onder andere Arcabo Stacaravans, Van Keulen, Mobillux en Glamplodge. Maar hier blijft het niet bij. Exposanten als Jacuzzi Europe, Aquadrolics, Van Happen, Solar Nederland, Refac, Elbes, Helms Milieutechniek en Uw Bed Professional maken het aanbod van de volledige recreatiesector compleet.

Randprogramma

Het kennisprogramma speelt in op gastvrijheid door actuele onderwerpen te belichten. Pleisureworld verzorgt diverse kennissessie, awarduitreikingen en is brengt de sector bijeen. Op maandag 14 november trapt Pleisureworld het kennisprogramma af met de alom bekende nationale netwerklunch, waarin trends en vernieuwingen in de sector uitgebreid aan bod komen. Wie lanceert dit jaar het meest innovatie product van de reisbranche? Daar komen we achter tijdens de award uitreiking op de eerste beursdag! Bloggers, vloggers, Youtubers brengen veel veranderingen teweeg in de marketingaanpak. Wat werkt wel, en wat juist niet? One-food-concepts: de consument is op zoek naar unieke food experience. Hoe kunt u deze ontwikkeling omzetten naar uw kracht? De toeristenbelasting, het nut ervan! Het programma wordt aangevuld met de verkiezing ‘Schoonste hotelkamer van Nederland’ komt terug! En natuurlijk zijn er meer gastsprekers van formaat: Born2Brand, Gastvrijheid in Bedrijf en Dadico.

Themapleinen

De grote trekpleister van de beursvloer is het Welcome-plaza. In het hart van de beursvloer worden alle facetten van de beurs samengebracht door middel van een kennistheater, de nieuwste hotelkamerinrichtingen die worden gepresenteerd en natuurlijk iedere beursdag een afsluitende borrel voor exposanten en bezoekers. Maar er is meer. Wat denkt u van het Zwembadplaza ? Het zwembadplaza heeft internationale allure en vertegenwoordigd de top van de markt op het gebied van wellness, jacuzzi’s, spa’s, zwembaden, etc. En natuurlijk de demonstratie speeltuin, waar talrijke producten worden geshowd! Klik hier voor informatie