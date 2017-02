Wereldprimeur Tulpi-bin!

Koninklijk bezoek aan Raadhuisplein, Krimpen aan den IJssel.

Het Koninklijke paar heeft 21 februari, samen met wethouder Oosterwijk, in Krimpen aan den IJssel de eerste vijf Tulpi-bins op het plein voor het nieuwe stadhuis kunnen bewonderen. De Tulpi-bin is, net als de Tulpi-seat, een ontwerp van Marco Manders. Deze ‘eye-catching’ afvalbak in de vorm van een fleurige tulp heeft als doel zo veel mogelijk zwerfafval te reduceren. In 2016 mocht Manders ook voor dit ontwerp de prestigeuze Golden A’ Design Award in Milaan in ontvangst nemen.

Wereldwijd de eerste stad

Wethouder Oosterwijk: “Wij vinden het geweldig dat wij de eerste gemeente wereldwijd zijn, die deze Tulpi-bins daadwerkelijk in gebruik hebben. Een mooi design met daarnaast nog een zeer praktische uitwerking. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat, wanneer afvalbakken meer opvallen, ze beter worden gebruikt met als resultaat veel minder zwerfafval op straat. De Tulpi-bin speelt hier natuurlijk mooi op in.” Marco Manders: “Het maken van creatieve duurzame designs, die ook nog eens internationale erkenning en awards ontvangen, is fantastisch. Naast een schonere leefomgeving, wil ik de wereld graag een stukje socialer en kleurrijker maken: a colourful world. Ik wil dan ook Koninklijke Bammens, producent en leverancier van de Tulpi-bin, bedanken voor het realiseren van mijn design. Daarnaast mijn dank aan Marcel Tjin van Tjinco (exclusief Tulpi-bin wederverkoper Nederland) voor zijn energie en inzet om deze mijlpaal mogelijk te maken.”

