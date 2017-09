Wethouder Harjo Pinkster opent fototentoonstelling op Bussloo

Fototentoonstelling dagelijks gratis te bezoeken tot eind oktober

In verband met haar 55-jarig bestaan in 2017 organiseerde Leisurelands deze zomer een fotowedstrijd. Iedereen kon meedoen. Uit de vele inzendingen zijn de beste foto’s gekozen. Deze worden nu tentoongesteld op recreatiegebied Bussloo in Wilp / Twello. De tentoonstelling werd officieel geopend door wethouder Harjo Pinkster van de gemeente Voorst. Bij de opening waren deelnemers van de fotowedstrijd, omwonenden en ondernemers van Bussloo alsmede de vakjury aanwezig. Iedereen kan de fototentoonstelling tot eind oktober 2017 gratis bezoeken. Belangstellenden treffen hier de beste inzendingen aan van de fotowedstrijd die Leisurelands in verband met haar 55-jarig bestaan organiseerde. Er zijn 60 foto’s uitgekozen door de vakjury, bestaande uit de vakfotografen Aldo Allessie, Han Winters en Herman Stöver. De foto’s zijn hier levensgroot te aanschouwen. De fototentoonstelling is dagelijks gratis te bezoeken van zonsopgang tot zonsondergang. Bezoekers betalen parkeergeld als zij met de auto komen. De start is bij de parkeerplaats van Strönk, bereikbaar via ingang 3 aan de Kneuterstraat in Wilp. Meer informatie: www.leisurelands.nl/fotowedstrijd. Hier vindt men tevens alle inzendingen terug. Bezoekers die stemmen op de foto’s maken kans op leuke prijzen.