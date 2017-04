Wildspotten vanuit je luie stoel

Met tientallen camera’s monitort de provincie Noord-Holland welke dieren gebruik maken van de faunapassages. De provincie wordt daarbij geholpen door inwoners die de beelden via wildspotter.nl bekijken om te bepalen om welke dieren het precies gaat. Ze helpen de provincie bij het analyseren van de beelden. Door het publiek te vragen de beelden te analyseren slaat de provincie twee vliegen in één klap: iedereen kan meegenieten van de prachtige beelden van faunapassages én de provincie krijgt hulp bij het analyseren van de beelden. Na de eerste fase is te zien dat de kwaliteit van de data uitstekend te noemen is. Het aantal deelnemers groeit en meer dan 98% van de antwoorden is correct. Wildspotter.nl weet een jong publiek te trekken: ruim 60% van de bezoekers is jonger dan 35 jaar.

Natuurgebieden verbinden

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland flink geïnvesteerd in de aanleg van faunapassages. Het doel van faunapassages is het verhogen van de verkeersveiligheid, het voorkomen van wildaanrijdingen en het verbinden van natuurgebieden.

Gebruik faunapassages bepalen met cameravallen

Kleine faunatunnels, amfibieëntunnels en doorlopende oevers worden sinds het najaar van 2016 gemonitord met cameravallen voor deze website. Nadat dit een succes is gebleken gaat de provincie hiermee door. Er worden meer camera’s in de provincie geplaatst. De website trok in het eerste half jaar 13000 unieke gebruikers die gemiddeld 16 beelden bekeken.

Meer weten? Zie wildspotter.nl

De provincie wil de inwoners van Noord-Holland en andere publiek graag informeren over de monitoring en het behoud van de natuur in de provincie, onder andere via Wildspotter.nl. Op deze website is ook ruimte voor discussie, communicatie en er vallen badges en punten te verdienen.