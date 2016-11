Winnaar Nederlandse Bed & Breakfastprijs 2016

Voor de 15e maal is vandaag de winnaar bekend gemaakt van de Nederlandse Bed & Breakfastprijs. De prijsuitreiking vond plaats op de jaarlijkse Pronkkamerdag die plaats heeft gevonden bij Corriene en Paul Reesink van Pronkkamer De Oliemolen in het Limburgse Heerlen, winnaar van de prijs in 2015. Winnaar van de Nederlandse Bed & Breakfastprijs 2016 is geworden Pronkkamer Gastenboerderij De Ziel. Op het landgoed Westerflier in Overijssel ligt bij het kasteel- en kunststadje Diepenheim, Gastenboerderij De Ziel. De grote tuin heeft heerlijke ligstoelen en hangmat en kijkt uit over de omliggende landerijen. De gastenverblijven zijn ruim en sfeervol ingericht. Het smaakvolle ontbijt met veel vers fruit, vaak van eigen erf wordt geserveerd in de ontbijtkamer aan een ruime eettafel en op prachtig Bunzlau servies. De ontvangst bij Gastenboerderij De Ziel kan niet beter.

De andere genomineerde Pronkkamers waren Het Schoolhuis en Finisterre.

Karakteristiek Bed & Breakfast De Pronkkamer

Kleinschalige luxe Bed & Breakfast adressen in karakteristieke panden op bijzondere locaties. Persoonlijk, gastvrij in een sfeervolle omgeving met aandacht verzorgd. Logeeradressen waar de eigenaar u kent. Eigenaren die vanuit pure passie voor gastvrijheid hun B&B zijn begonnen. Inmiddels zijn er zo’n 90 Pronkkamers in Nederland. Klik hier voor informatie.