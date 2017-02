Winnaar TuinIdee 2017 Innovatie award

Duurzaamheid, eenvoud en gemak zijn de kenmerken waar de drie beste innovaties aan voldoen. De geïsoleerde, modulaire tuinhuizen van Hermes Isolatiesysteembouw B.V., zijn uit meer dan 6000 stemmen van de publieksjury en een vakjury verkozen tot de beste noviteit uit een keuze van 11 innovaties. De innovatieve tuinhuizen van Hermes zijn volledig geïsoleerd en onderhoudsvrij met een strakke, moderne vormgeving. De constructie is volledig modulair; de deur en de ramen kunnen op iedere gewenste plek geplaatst worden. De tuinhuizen zijn ook naaddicht zodat er geen ongedierte naar binnen kan komen.De tweede plaats is voor TimberLED van Van Vliet Kastanjehout. Deze buitenverlichting op zonne-energie is volledig samengesteld uit duurzame materialen. Er wordt gebruik gemaakt van Europees hout in combinatie met energiezuinige LED-verlichting. De derde plaats is voor het prefab systeem voor verhoogde vijvers, zwembaden en borders van Hoveniersbedrijf van Oorschot. Een systeem voor het maken van stalen verhoogde vijverranden, zwembaden en tuinborders. Zowel de winnaars als de genomineerden staan tentoongesteld in een speciale expositie op TuinIdee 2017.Een vakjury koos vandaag ook de winnende showtuin gemaakt door deelnemende hoveniersbedrijven op TuinIdee. De eerste plaats ging naar de presentatie van Secret Gardens. Jurylid Brenda Horstra van Tuinbranche Nederland: “Secret Gardens laat een eigen sfeer zien in deze complete tuin. Het is heel aantrekkelijk om naar te kijken. Er is gebruik gemaakt van veel groen en mooie materialen die goed zijn uitgelicht. Ze tonen lef door in een niche branche te zitten en zoeken duidelijk relatie met een specifieke doelgroep.” De tweede prijs ging naar KRACHT3 groenarchitectuur. Dit was een helder ontwerp dat ruimtelijk sterk in elkaar zit, waarbij het lengte effect goed werd gebruikt. De derde prijs was voor Anne Laansma Ontwerpburo voor Tuinen B.V. In deze tuin werd het seizoen mooi weergegeven door grassen en boomstammen. Klik hier voor meer informatie.