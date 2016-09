Vanaf 14 november verandert attractiepark de Efteling ruim elf weken lang in een winterse omgeving tijdens de Winter Efteling. De Winter Efteling is sinds 1999 uitgegroeid tot een groot en internationaal winterevenement dat duurt tot en met 31 januari 2017. De perfecte plek om – wanneer de avondschemer vroeg valt – een relatiefeest of bedrijfsevenement te organiseren. De Winter Efteling staat bekend om haar verwarmende vreugdevuren, de guirlandes met duizenden lichtjes en speciale winterattracties zoals een schaats- en een langlaufbaan. En als de avond in de Winter Efteling valt, zijn shows en attracties vaak nog indrukwekkender. Bijvoorbeeld Aquanura, de grootste watershow van Europa met licht- en vuureffecten. Buiten de waterattracties Piraña en De Vliegende Hollander zijn alle attracties open als de weersomstandigheden het toelaten.

Een warm aangekleed bedrijfsevenement

Het romantische en winterse decor van de Winter Efteling biedt relaties en bedrijven de kans een gezellig winters en warm evenement te organiseren. Bijvoorbeeld in het overdekte IJspaleis, waar de kinderen zich op een echte sneeuwglijbaan vermaken en waar de mannen in pak de schaatsen onderbinden voor een rondje op de in- en outdoor schaatsbaan.Zo ook Volvo Cars, dat tijdens de Winter Efteling een avondevenement voor zijn 3.000 medewerkers organiseerde. Een betoverende avond vol vermaak in diverse zalen en met watershow Aquanura in het donker. De Volvo-medewerkers genoten van de circa 200 fonteinen die attracties als Fata Morgana, Monsieur Cannibale en Joris en de Draak tot leven brachten met muziek, vuur- en lichteffecten. Meer informatie over de Winter Efteling en haar zakelijke mogelijkheden staan op www.efteling.com/winterefteling en www.efteling.com/zakelijk.