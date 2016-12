Winter Waarbeek: al vijf jaar pret voor tien!

Familiepretpark de Waarbeek heeft weer iets te vieren. Dit jaar organiseert het goedkoopste pretpark van Twente alweer voor de vijfde keer het oergezellige Winter Waarbeek! “In 2012 besloten wij voor het eerste de gok te nemen, en tot nu toe heb ik er geen spijt van gehad,” aldus directeur Arijan van Bavel. “Je merkt dat men na 2 kerstdagen gourmetten er op uit wil en dat een paar uurtjes op de Waarbeek daar dan prima bij past.” Het was is ieder jaar weer een uitdaging om allerlei grote opblaasbare kerstattributen in het park te krijgen, en ook de vele lampjes zorgen voor een unieke sfeer, zeker aan het einde van de middag. “Mensen hoeven niet bang te zijn om het koud te krijgen, want in samenwerking met scouting Bataven Ludger uit Hengelo verzorgen we een lekker warm kampvuur,” aldus van Bavel. De WinterWaarbeek is in de kerstvakantie dagelijks van 11.00-16.00 geopend, behalve op Oud- en Nieuwjaarsdag. Kijk voor info en tickets op de site.