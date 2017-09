Winterpaleis Het Loo haal alles uit de kast

Vanaf 16 december haalt museum Paleis Het Loo de mooiste serviezen, tafelstukken, glas en kristal uit de kast van alle eerdere edities van ‘Winterpaleis Het Loo’. Vanwege de aanstaande renovatie is het voorlopig de laatste keer dat de kerstopstelling met gedekte tafels en versierde kerstbomen in het paleis is te zien. De presentatie is mogelijk dankzij bruiklenen uit de Koninklijke Verzamelingen. De Eetkamer van Prinses Margriet in de Oostvleugel wordt dit jaar definitief voor de laatste keer opengesteld. Het Stallenplein is tijdens ‘Winterpaleis Het Loo’ traditiegetrouw omgetoverd tot een winterwereld vol ijspret rond de schaatsbaan. Voor kinderen zijn er extra activiteiten en de restaurants bieden toepasselijk een winterse menukaart. Vanaf 8 januari 2018 sluit museum Paleis Het Loo de deuren van het hoofdgebouw voor een drie jaar durende renovatie en uitbreiding. Tijdens deze periode is Paleis Het Loo ‘Anders Open’, waarbij de tuinen en stallen van april tot en met september toegankelijk blijven voor publiek en de jaarlijkse buitenevenementen, zoals de Prinsessendagen en September Tuinmaand, terugkeren. ‘Winterpaleis Het Loo’ krijgt in deze jaren op het Stallenplein een eigentijdse invulling. Voor meer informatie: paleishetloo.nl/winterpaleis

Foto Saris & den Engelsman