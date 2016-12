Wie wordt het Europese Theme Park Talent van 2017?

NHTV Breda University of Applied Sciences, is de eerste universiteit die toekomstige managers van themaparken, attracties en dierentuinen opleidt in een speciale track genaamd: Attractions & Theme Parks Management (ATPM). De Bredase hogeschool heeft echter hogere ambities en wil het kennis- en expertisecentrum voor de Europese themaparkindustrie worden. De opleiding Toerisme heeft al sterke banden met de industrie. Samen met deze branche gaan zij voor het tweede jaar op zoek naar nieuwe jonge mensen die het European Theme Park Talent van 2017 kunnen worden. De competitie staat open voor scholieren die dit jaar hun eindexamen doen in Havo/VWO of afstuderen aan een MBO in de richting toerisme en leisure.

Kweekvijver van talent

Goof Lukken, een van de kerndocenten van ATPM van NHTV zegt: “We willen de kweekvijver zijn van het talent. Veel mensen dromen van werken bij een pretpark maar slechts een paar zijn echt geschikt. Een European Theme Park Talent moet een commerciële, gastvriendelijke en creatieve manager zijn. Wij zijn één van de top toeristische universiteiten in de wereld en we willen ook alleen de beste studenten toelaten in onze tracks. In het voorjaar van 2017 kondigen we aan wie het tweede European Theme Park Talent is. Hij of zij wint een meet & greet met één van de juryleden Olaf Vughts. Hij is de CEO Imagineering van één van de grootste pretparken van Europa, de Efteling.”

De wedstrijd

Om dit talent te vinden creëerde NHTV vorig jaar een nieuwe wedstrijd: The European Theme Park Talent. Per Europees land wordt één kandidaat genomineerd in de voorrondes , op basis van een innovatief idee voor een Europees pretpark, attractie of dierentuin. Deze genomineerden worden bekend gemaakt via een internationaal persbericht . Een deskundige jury bepaalt uiteindelijk de winnaar.

Deelnemer worden?

Deelname aan de wedstrijd kan alleen door scholieren die dit jaar hun eindexamen doen in Havo/VWO of afstuderen aan een MBO in de richting toerisme en leisure. De eerste ronde is een nationale ronde. Per EU-land word een kandidaat geselecteerd. Om deel te nemen aan deze eerste ronde dienen deelnemers een innovatief idee voor een pretpark, attractie of dierentuin te presenteren. Dit kan een tekening, een verhaal, een video of zelfs een duidelijk stukje tekst zijn. Goof Lukken: “We willen dat deelnemers hun visie op de industrie laten zien. Het belangrijkste is dat ze komen met nieuwe, innovatieve ideeën.” De deadline voor deze eerste ronde is op woensdag 22 maart. Vorig jaar won Rutger de Wit de eerste titel. Hij is erg enthousiast over de wedstrijd: “ Doordat ik deze wedstrijd won heb ik diverse mooie kansen gekregen. Zo kon ik onder andere Olaf Vughts, ontmoeten. Het is voor mij nu helemaal duidelijk dat ik de wereld van de pretparken wil werken.”

De Finale

Ieder EU-land heeft uiteindelijk één plaats in de finale. In een speciale vlog worden de drie beste ideeën gepresenteerd. Maar slechts één kandidaat wordt het nieuwe Europese Theme Park Talent. Deze winnaar wordt bekend aan het einde van de vlog die op woensdag 19 april 2017 online komt. Meer informatie over The European Theme Park Track/Talent is te vinden op www.discoverattractionsthemeparks.co. Op deze website staan ook blogs and vlogs over de activiteiten van de huidige studenten van de Attractions & Theme Parks Management Track.

