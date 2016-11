Zaag je eigen kerstboom

Wie dit jaar met Kerst geen gekweekte spar maar een échte Hoge Veluwse scharrel-den in huis wil hebben, kan in de weekenden van 10 en 17 december terecht in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Op een aangewezen plek in het Park mogen alle bezoekers gratis een boom uitkiezen, afzagen en meenemen. Wie op 17 of 18 december naar het Park komt, kan bovendien ook nog genieten van de kerstmarkt op het Marchantplein midden in het Park.

De enige échte scharrel-den

In veel gezinnen is het een heuse kersttraditie: zelf de kerstboom omzagen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Iedereen die dit jaar de enige échte scharrel-den, de grove den, in huis wil hebben, kan in het Park terecht. Op een plek midden in het bos mogen bezoekers gratis een boom uitkiezen, omzagen en meenemen (één boom per bezoeker). Met het zagen van de scharrel-dennen is de natuur in het Park enorm geholpen, want de dennenbomen groeien op de unieke, open stuifzandgebieden. Als de bomen daar niet verwijderd worden, zal dit bijzondere landschap dichtgroeien en verdwijnen. De bezoekers zorgen dus direct voor behoud van dit bijzondere landschap. De scharrelden mag gratis mee naar huis worden genomen, enkel de entree voor het Park dient betaald te worden.

Kerstmarkt

Nog meer kerstsfeer opsnuiven? Combineer het omzagen van de kerstboom met een bezoek aan de kerstmarkt op 17 en 18 december. Een sfeervolle wintermarkt met streekproducten, brocante, cadeautjes en verschillende muziekoptredens. Meer informatie is te vinden op de website.