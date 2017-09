Zakelijk Flevoland leeft!

Door de grote interesse van het bedrijfsleven en natuurlijk het laten plaatsvinden van de beurs VOOR de herfstvakantie, kan de organisatie u opnieuw een mooi en gevarieerd deelnemersveld bieden, met bestaande maar ook veel nieuwe, interessante bedrijven. Het gaat beter met de economie in de provincie en steeds meer bedrijven, overheden en andere organisaties zien de Netwerkdagen Flevoland als een uitstekend moment om zich aan een breed zakelijk publiek te presenteren. Natuurlijk kunt u langskomen als gast, maar wat is er nou leuker dan al die potentiele relaties ter plekke te tonen wat u echt in huis heeft. Onderscheid u van de rest, laat zien wie u bent, waar u voor staat en zet uw bedrijf op de kaart. Het werven van nieuwe relaties vraagt immers om initiatief, initiatief van u en niet van uw klanten.

De Netwerkdagen Flevoland is inmiddels uitgegroeid van een regionaal tot een provinciaal evenement. Daar zijn we trots op. Samen met het bedrijfsleven en alle randgemeenten van Flevoland, maken we er ook dit jaar een uniek en bruisend event van. Wilt u weten welke plaatsen nog beschikbaar zijn? Kijk dan op de site.

De Netwerkdagen Flevoland vinden plaats op:

Woensdag 11 oktober van 14.00-21.00 uur Donderdag 12 oktober van 14.00-21.00 uur

Adres: Bosbadhal Emmeloord Boslaan 28 8302 AB Emmeloord