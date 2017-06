Zaterdag 1 juli: zevende Open Tuinendag Utrecht

Op zaterdag 1 juli a.s. vindt in Utrecht de zevende Open Tuinendag plaats. Meer dan vijftig particuliere tuinen en pandhoven in de Utrechtse binnenstad, waarvan de meeste niet openbaar toegankelijk zijn, openen eenmalig hun poorten voor het publiek. De passe-partouts zijn vanaf donderdag 1 juni te verkrijgen bij de VVV-Utrecht. Verscholen achter de muren en huizen van de historische binnenstad liggen de Utrechtse stads- en binnentuinen. Het zijn groene oases van rust en vaak verrassende staaltjes tuinarchitectuur. De Open Tuinendag is een unieke gelegenheid om deze bijzondere plekken te bezoeken.

‘Nieuwe’ tuinen

Dit jaar worden meer dan vijftig tuinen opengesteld voor het publiek, zo’n acht daarvan doen voor het eerst mee. Hieronder ook twee fraaie tuinen aan de overzijde van de stadsbuitengracht: de tuinen van Maliesingel 28 (K.F. Hein Fonds) en Maliesingel 77-101 (Hiëronymushuis). De eerste is een diepe, ‘Franse’ tuin met rondom bomen en vierkante buxusperken. Rond de vijver met fontein van Peter Breed staan bronzen beelden van Dick Aerts, Amiran Djanashvili, Joop Hekman en Pieter d’Hont. Achter het Hiëronymushuis ligt een grote ommuurde tuin met borders, Lourdesgrot, een kruidentuin en de oudste betonnen brug van Utrecht. Nieuw zijn ook de tuin van Willemsplantsoen 3 (pastorie van de Oud-Katholieke Kathedraal) en van Nieuwegracht 19, met zicht op de oude muren van de vroegere Paulusabdij. Voor de liefhebbers is er veel keuze: grote tuinen, kleine tuinen, hofjes, pandhoven van kerken en kloosters, sober aangelegde tuinen en tuinen met beelden en vijvers. Alle tuinen zijn uniek en bieden vaak een verrassende blik op de omringende bebouwing. Het programma van de Open Tuinendag biedt mogelijkheden genoeg om een dag in de Utrechtse binnenstad door te brengen. De tuinen liggen op loopafstand van elkaar en een horecagelegenheid is nooit ver weg. In een aantal tuinen vinden muziekoptredens plaats of worden rondleidingen gegeven.

Concert in Oude Hortus

Na afloop van de Open Tuinendag wordt om 17.15 uur in de Oranjerie van de Oude Hortus een concert aangeboden in samenwerking met het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht. Dit concert is voor passe-partouthouders gratis, maar reserveren is noodzakelijk via www.opentuinendagutrecht.nl