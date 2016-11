Zeehond op strand van DroomPark Bad Hulckesteijn

Medewerkers van DroomPark Bad Hulckesteijn ontdekten een wel heel bijzondere nieuwe gast. Een zeehondje lag heerlijk te ontspannen op het zandstrand van het Veluwemeer. Het zeehondje werd begin van de middag gesignaleerd tijdens werkzaamheden aan de aanlegsteiger op het park. Arno van den Broek, parkmanager, vertelt: “We hebben toch voor de zekerheid maar even de dierenambulance gebeld, want ja, je vraagt je toch af of we wat voor het beestje moesten doen.”

Terwijl de dierenambulance arriveerde, dook de zeehond weer onder in het water. De ambulancemedewerkers schatten in dat de zeehond nog jong was en er goed en weldoorvoed uitzag. Met een bootje is nog geprobeerd de zeehond opnieuw te spotten langs de oevers van het Veluwemeer, maar de zeehond heeft z’n tocht voortgezet naar bestemming onbekend.