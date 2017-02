Zeeland zet in op 5-sterrenniveau fietsvoorzieningen

Provincie Zeeland investeert in innovatieve en duurzame voorzieningen

Het plan fietsen op 5-Sterren niveau is gepresenteerd door gedeputeerde Carla Schönknecht en Routebureau VVV Zeeland. Tijdens een bijeenkomst bij Bio Base Europe Training Center in Terneuzen zijn de aanwezigen geïnformeerd over het initiatief van Routebureau VVV Zeeland om het voorzieningen niveau voor recreatieve fietsers op te waarderen naar 5-Sterren niveau. “Zeeland en fietsen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij vinden het heel belangrijk dat zowel de inwoners als onze toeristen, die ook vaak voor het fietsen naar Zeeland komen, heel veilig en comfortabel kunnen fietsen, vandaar dit plan”, aldus gedeputeerde Carla Schönknecht-Vermeulen.

Voucherregeling

Zeeland is met het unieke landschap op de grens van land en zee, een fietsprovincie bij uitstek. Om de belevingswaarde van dit landschap te vergroten heeft de Provincie Zeeland samen met Routebureau VVV Zeeland een plan ontwikkeld waarmee Zeeland haar positie als fietsprovincie verder kan verstevigen. Een plan dat kan worden uitgevoerd als provincie, gemeenten en ondernemers de handen ineen slaan. Daarom wordt vanuit de Provincie Zeeland de voucherregeling 5-sterren fietsvoorzieningen beschikbaar gesteld. Een voucherregeling waarmee bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen uitstekend hun naam kunnen verbinden aan het thema fietsen.

Innovatieve fietsvoorzieningen

De vrijetijdseconomie is voor Zeeland van economisch groot belang. Ieder jaar weer genieten inwoners en gasten van de afwisseling in het landschap, de Zeeuwse wateren en de dorpen en steden. Veel mensen doen dat graag op de fiets. In de provincie is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in routes, infrastructuur, veiligheid en promotie. Zeeland wordt dan ook hoog gewaardeerd als fietsprovincie. De infrastructuur en het fietsnetwerk zijn al van een hoog niveau. Faciliteiten onderweg zijn hierbij nog niet ten volle ontwikkeld. Vanuit de voucherregeling zal er geïnvesteerd worden in innovatieve fietsvoorzieningen om zo de belevingswaarde van het landschap te vergroten. Fietsvoorzieningen, in de openbare ruimte, waarbij service, comfort en duurzaamheid centraal staan. Er zijn 4 voorzieningen nader uitgewerkt waarmee fietsers beter worden gefaciliteerd. Dit zijn FietsOpstappunten, Inspiratiesteigers, oplaadpunten voor de elektrische fiets en overzichtspanelen op knooppunten. Het plan kunt u vinden op de website.