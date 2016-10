Zeer actuele workshops en lezingen

Op dinsdag 8 november staat u een dag vol met kennis en inspiratie over de groene, water- en klimaatbestendige openbare ruimte te wachten. Dat begint al op de beursvloer van Expo Houten, waar u alle denkbare producten en diensten rondom dit thema aantreft. Daarnaast geven deskundigen op het gebied van watermanagement tijdens Water in de Openbare Ruimte hun visie op de laatste ontwikkelingen. Daarbij zal waterveiligheid en inrichting van de openbare ruimte in en rondom de klimaatbestendige stad steeds het uitgangspunt zijn. U kunt de lezingen en workshops gratis bijwonen. Het programma wordt de komende periode regelmatig ververst, voor de lezingen waarvan de informatie al compleet is kunt u zich al aanmelden. Houd voor het meest actuele overzicht de website in de gaten.

Waar en wanneer?

Water in de Openbare Ruimte vindt dit jaar op dinsdag 8 november voor de tweede keer plaats in Expo Houten.

Openingstijden: 10.00u – 17.00u.

Meidoornkade 24 – 3992 AE Houten.

Beeld:  www.waterindeopenbareruimte.nl

Waterplein in Rotterdam (afbeelding Stimuleringsfonds)