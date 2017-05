Zeeuwse gast krijg inspiratie op maat via nieuw digitaal platform

VVV ZEELAND LANCEERT VERNIEUWENDE WEBSITE EN APP

Op maandag 8 mei zijn door gedeputeerden Carla Schönknecht en Jo-Annes de Bat de nieuwe toeristische website en app van Zeeland gelanceerd. De website en app zijn volledig vernieuwd. Het nieuwe digitale platform heeft als doel om gasten op een eigentijdse manier te inspireren over Zeeland. Uniek is dat de gast content krijgt op basis van persoonlijke voorkeuren, weer, tijd en locatie en op een vernieuwende manier zijn eigen dagje uit kan plannen.

Website vvvzeeland.nl

De website vvvzeeland.nl is met 3,5 miljoen bezoekers per jaar één van de belangrijkste marketingkanalen voor Zeeland. Op de site vind je alle informatie over vervoer, verblijf en vermaak in Zeeland. De nieuwe site is responsive, maar ook qua uitstraling veel visueler ingericht met veel foto’s en video’s en minder tekst. Op de site vind je veel interessante achtergrond artikelen over Zeeland en blogs van Zeeuwen. Bart van der Weiden (Racoon), inwoners van Zeeland, de burgemeester van Kapelle, VVV-medewerkers, boswachters etc. geven je tips over hun mooiste plekken in Zeeland. Uniek is dat een deel van de informatie zich aanpast op basis van het weer, datum en de persoonlijke voorkeuren van de gast. Op de site zijn hotels, vakantiewoningen en restaurants te reserveren. Je kunt je favorieten bewaren, routes en brochures bestellen in de webshop en er zijn tal van nieuwe zoekfuncties toegevoegd aan de site waarmee het nog makkelijker wordt om te vinden wat je zoekt. Bijzonder element is ook de dagje-uit planner.

Dagje-uit planner

Met de dagje-uit planner is het mogelijk om tips te krijgen voor een dagje uit op basis van jouw persoonlijke voorkeuren. Zo kun je aangeven wanneer je komt, met hoeveel personen, of er kinderen bij zijn, met welk vervoersmiddel je wilt reizen en wat je vertrekplaats is. Op basis daarvan wordt een maatwerk dag voor je samengesteld, bestaande uit drie activiteiten, een lunchtip en een dinertip. Bovendien wordt aangegeven hoe lang je reistijd is (zowel qua kilometers als qua tijd). De dagje-uit planner zit zowel in de website, als in de app.

VVV Zeeland App

De app bevat op hoofdlijnen dezelfde functionaliteiten als de website. Ook in de app krijg je tips op basis van het weer, de locatie en persoonlijke voorkeuren. Aanvullend daarop is het mogelijk om reisgidsen te bekijken met uitgebreide informatie over regio’s in Zeeland. Maar ook tips van locals, ZeelandPas acties en achtergrondverhalen. In de app vind je ook de zogenoemde Parelroutes terug. Parelroutes zijn wandelroutes waarbij je onderweg verhalen, raadsels en video’s te zien krijgt. Door het volgen van de parelroute vind je uiteindelijk een parel. Er zijn vanaf 8 mei in totaal acht parelroutes beschikbaar.

Realisatie

Het project is gerealiseerd door VVV Zeeland in samenwerking met TamTam (website), Egeniq (app en database), IQNOMY (profielomgeving) en Kenniscentrum Kusttoerisme. Dit project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Provincie Zeeland, VVV Zeeland, VVV Goeree-Overflakkee en de gemeenten Hulst, Veere, Schouwen-Duiveland en de Bevelandse gemeenten.

Digitale Zeeland Experience

De vernieuwing van de website en app zijn onderdeel van de projecten Digitale Zeeland Experience en Strategische Marktbewerking Zeeland. Doel hiervan is om gasten meer gemak te bieden door middel van één digitaal platform waar men activiteiten in Zeeland kan ontdekken, verzamelen, samenstellen en boeken.