Zeilschool start met uniek concept

Schoolzeil. Een combinatie van zeilkamp en schoolwerk

Zeilschool Pean uit Friesland verbreedt haar aanbod voor jongeren met een nieuw concept: ‘schoolzeil’. In de herfstvakantie, kerstvakantie en meivakantie biedt schoolzeil een combinatie van schoolwerk en zeilkamp. De ervaring van Pean is dat vakoverstijgende vaardigheden zoals persoonlijke leerstrategieën, talentontwikkeling, samenwerken en persoonlijk leiderschap uitstekend te combineren zijn met zeilen.

Drie soorten nieuwe zeilkampen

Pean heeft drie soorten kampen die los van elkaar te volgen zijn maar ook als reeks. Christophe Meijer van Pean: “Jongeren beginnen in september met hun schooljaar en ontdekken dat hun eigen leren niet zo goed gaat als ze willen. Daarvoor hebben we in de herfstvakantie een cursus leerstrategieën ontwikkeld. Aan het einde van het herfstzeilkamp kent iedereen zijn eigen leerstrategie en kan deze toepassen. Zo wordt leren op school makkelijker en leuker.” De tweede cursus van de formule ‘schoolzeil’ gaat over profiel- en studiekeuze. Wat Pean betreft is dit iets waar je veel aandacht aan moet besteden. “De invloed van deze keuze op je verdere school- en studietijd maar ook daarna, is enorm. Als je weet waar je talenten liggen kun je een afgewogen keuze maken waarvan je daarna de vruchten plukt.” Het derde schoolzeilkamp is in de meivakantie 2018 en gaat over bijspijkeren en examentraining in bètavakken. “Dit is het laatste rak van de wedstrijd. Hoog en hard naar de finish.”, lacht Meijer. De overlap tussen bètavakken en zeilen is groot. In het eindexamen natuurkunde in 2013 stond zelfs een uitgebreide vraag over zeilen. In de ochtend werken de cursisten onder begeleiding van professionele vakdocenten aan hun bètaschoolvakken of krijgen ze er examentraining in. In de middag is er uitdagende zeilles. ‘s Avonds is er een verbredend programma waarbij de schoolstof en het zeilen leuk en leerzaam worden gecombineerd.

Een leven lang leren

Pean heeft jaarlijks contact met zo’n 2000 leerlingen uit heel Nederland. Zo krijgt de zeilschool veel mee van wat er bij scholieren leeft. Een deel van die scholieren komt in de zomer op zeilkamp. Een ander deel is juist met hun klas of schooljaar op kamp in mei, juni of september. Meijer: “Op de basisschool en middelbare school wordt de basis voor de toekomst van deze kinderen gelegd. Persoonlijke leerstrategieën, talentontwikkeling, samenwerken en persoonlijk leiderschap zijn vakoverstijgende vaardigheden die steeds belangrijker worden in de samenleving. Deze vaardigheden zijn nodig voor het ontwikkelen van een persoonlijkheid, om deel te nemen aan de maatschappij en voor een leven lang leren.” Zeilschool Pean biedt de mogelijkheid om deze vaardigheden verder te ontwikkelen op een bijzonder en unieke locatie met een team van coaches, begeleiders, docenten en instructeurs in combinatie met (leren) zeilen.

Scholen haken aan

”We zijn op dit moment in overleg met een aantal scholen die erover denken om hun jaarlijkse schoolkamp te wijzigen en veel inhoudelijker te maken”, zegt Meijer. ”Twee of zelf drie weken naar zeilschool Pean toe om een sterk inhoudelijk schoolzeilprogramma te volgen, is het idee. Pean inventariseert de behoefte bij de school en vervolgens stellen we gezamenlijk de doelen en ontwikkelen met elkaar het programma.” Bij Pean zijn ze enthousiast over de ontwikkelingen die ze met elkaar doormaken maar ook trots dat ze als zeilschool ook een maatschappelijke inhoudelijke functie kunnen vervullen. Meijer: “We zijn een sterk, goedlopend bedrijf en hebben daardoor de ruimte om ons te ontwikkelen en in te spelen op de toekomst”.