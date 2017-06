Ziggo Dome en Vendor verlengen samenwerking

Amsterdam Music Dome Exploitatie B.V., beter bekend als de Ziggo Dome en Vendor B.V. hebben hun samenwerking op het gebied van sanitaire voorzieningen voor vijf jaar verlengd. Vandaag, 21 juni, hebben Ronald Fiolet, Directeur Operationele Zaken van de Ziggo Dome en Ghislaine Ottevanger, Directeur Nederland bij Vendor hun handtekening gezet onder de nieuwe overeenkomst.De afgelopen jaren hebben de Ziggo Dome, Effektief Groep en Vendor samengewerkt om de bezoekers van de Ziggo Dome te voorzien van schone en frisse toiletten. Deze samenwerking heeft geresulteerd dat Vendor ook de komende vijf jaar de Ziggo Dome mag voorzien van producten en diensten op het gebied van toilethygiëne.

Geurbeleving

Onderdeel van de nieuwe overeenkomst is de aankleding door Vendor van de toiletten op de Live Avenue, het deel van de Ziggo Dome dat gereserveerd is voor leden van de business club. Deze toiletten worden voorzien van speciale geurmachines, waardoor ze een bijzondere ervaring zullen zijn voor de members en hun gasten. De geurbeleving op de toiletten wordt daardoor passend bij het exclusieve karakter van dit deel van de Ziggo Dome.

High traffic locatie

Gihislaine Ottevanger is trots dat Vendor en de Ziggo Dome met elkaar verbonden blijven. “Met onze producten hebben we aangetoond dat grote groepen mensen in een korte tijd én op een hygiënische manier gebruik kunnen maken van de toiletfaciliteiten. Dat is zeker bij een grote muziektempel als de Ziggo Dome van groot belang.” Klik hier voor informatie.