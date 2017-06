Deze zomer opent duurzaam en innovatief Villages Nature® Paris

Een samenwerking tussen Pierre & Vacances-Center Parcs en Euro Disney S.C.A.

Augustus 2017 opent Villages Nature® Paris haar deuren. Een nieuw innovatief totaalconcept op het gebied van duurzaam toerisme dat is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen Pierre & Vacances-Center Parcs en Euro Disney S.C.A. De vakantiebestemming representeert een compleet nieuwe beleving nabij Disneyland en de metropool Parijs, met vijf unieke werelden vol entertainment en avontuur.

Pierre & Vacances-Center Parcs en Euro Disney S.C.A. werkten als ervaren spelers in de toeristische sector samen aan dit project op het gebied van ecotoerisme en vervullen hiermee een voortrekkersrol in duurzaam toerisme. Villages Nature® Paris ligt 6 kilometer van Disneyland Parijs en 32 kilometer van Parijs, en integreert architectuur in een groene stadsomgeving. Dit maakt het vakantiepark op zichzelf een fijne vakantiebestemming, maar ook om vanaf hier andere plekken te bezoeken. Villages Nature® Paris biedt een compleet nieuwe vakantie-ervaring met een gevarieerd aanbod aan activiteiten in vijf verschillende werelden, allen in harmonie met de natuur.

Vijf unieke werelden

De vijf ontwikkelde werelden bestaan uit de Aqualagon, de BelleVie Farm, de Extraordinary Gardens, de Forest of Legends en de Lakeside Promenade. De Aqualagon is een waterpark van 9.000 m2 – verwarmd door geothermische energie en 2.500 m2 openluchtlagunes, waar het hele jaar door gezwommen kan worden. Ook zijn hier jacuzzi’s en een spa met behandelkamers. In de BelleVie Farm kan van het boerenleven worden genoten tussen de boerderijdieren. Kinderen kruipen hier bijvoorbeeld voor een dag in de huid van een boer of boerin of leren zelf brood te bakken. Om de harmonie tussen mens en natuur te benadrukken, zijn er de Extraordinary Gardens. Een terrein van 2,1 hectare dat zorgvuldig is beplant om het hele jaar door voor een bloemenrijkdom te zorgen. De tuinen staan in het teken van vier natuurlijke elementen: aarde, vuur, lucht en water. Gelegen in 2,5 hectare bos ontdekken kinderen in het Forest of Legends allerlei sprookjes en speelgebieden en beleven ze de mooiste avonturen. In het kloppende hart van Villages Nature® Paris bevindt zich de Lakeside Promenade met restaurants, winkels, een wijnbar en markt met activiteiten, zoals pétanque. Beter bekend als jeu de boules.

Mens en natuur

“Ons doel is het tot leven brengen van een verhaal. We willen onze gasten er bewust van maken dat Villages Nature® Paris een plek is waar mens en natuur in harmonie naast elkaar leven,” vertelt Joe Rohde, Artistiek Directeur van Villages Nature® Paris. De accommodaties in het centrum, aan de oevers van het meer of midden in het bos benadrukken dit. Villages Nature® Paris is een premium bestemming met drie kwaliteiten appartementen en huisjes: Cocoon VIP, Country Premium en Clan Comfort. De accommodaties zijn geschikt voor gezinnen, koppels en ouderen, en voor 2 tot 12 personen.

Over de Pierre & Vacances Center Parcs Group

De Pierre & Vacances Center Parcs Group is in 1967 opgericht en is Europees marktleider in vakanties dichtbij huis. Met een aantal complementaire toeristische merken – Pierre & Vacances en zijn twee labels Premium en Village Club, Maeva, Center Parcs, Sunparks en Aparthotels Adagio – exploiteert de Groep ruim 45.000 appartementen en cottages, verspreid over 283 locaties. In 2015/2016 verwelkomde de Groep ongeveer 8 miljoen Europese klanten en realiseerde zij een omzet van ruim 1.424 miljoen euro.

Over de Euro Disney S.C.A. Groep

Eén van de onderdelen van de Euro Disney S.C.A. Groep is Disneyland Paris, inclusief Disneyland® Park, Walt Disney Studios® Park en zeven themahotels met een gezamenlijke capaciteit van 5.800 kamers (exclusief 2.700 hotelkamers die door derden worden beheerd). De Groep heeft ook twee congrescentra in eigendom, evenals het Disney® Village-entertainment complex en een 27-holes golfbaan. Daarnaast richt de Groep zich op de totstandkoming van een gebied van 2.230 hectare, waarvan ongeveer 50 procent nog in ontwikkeling is. De Euro Disney S.C.A. Groep heeft een beursnotering bij Euronext Parijs.