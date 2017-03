Zorgboerderij Buytenhof in Rhoon is het Meest maatschappelijke uitje 2017

Zorgboerderij De Buytenhof in Rhoon is vanmiddag tijdens een feestelijke bijeenkomst in het ANWB/FOX Theater in Hoofddorp uitgeroepen tot het Meest maatschappelijke uitje van 2017. Het is dé prijs voor maatschappelijke betrokken ondernemers in de vrijetijdsbranche. Ad Visser, eigenaar van Zorgboerderij De Buytenhof ontving vanmiddag de eerste prijs uit handen van Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB. De tweede plaats is voor Stichting Vaarkracht uit Huizen en de derde plaats voor stichting Vier het Leven eveneens uit Huizen. Zorgboerderij Buytenhof is niet alleen een hele leuke plek om te bezoeken, het is ook een werkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking of psychosociale problemen. Zij draaien volwaardig mee in dit boerenbedrijf en leveren zichtbaar hun eigen, unieke bijdrage. De jury is daar erg over te spreken. Zorgboerderij Buytenhof laat hiermee zien dat iedereen meetelt in onze samenleving en dat zakelijk ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid uitstekend hand in hand kunnen gaan.

De top drie van het ‘Meest Maatschappelijke uitje 2017’:

1. Zorgboerderij De Buytenhof in Rhoon

2. Stichting Vaarkracht in Huizen

3. Vier het Leven in Huizen

Tijdens de ANWB-verkiezing voor het Meest maatschappelijke uitje nomineerden ANWB-leden uitjes die zij het meest waarderen. Daar is een top 7 uitgerold die door een vakjury werd beoordeeld. De ANWB vindt dat iedereen in Nederland erbij hoort en samen met anderen moet kunnen genieten van een leuk uitje. Als gast, of misschien zelfs als medewerker. Daarom is de ANWB in 2015 gestart met de verkiezing van het Meest maatschappelijke uitje van Nederland. Met deze prijs wil de ANWB mede namens de leden haar waardering uitspreken voor ondernemers die kwetsbare groepen bij hun bedrijfsvoering betrekken en maatschappelijk ondernemen binnen de vrijetijdsbranche stimuleren. Kijk hier voor meer informatie.