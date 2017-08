Van zwarte naar groene energie

SnowWorld Landgraaf plaatst 10.000 zonnepanelen op de voormalige Wilhelminamijn

Op woensdag 23 augustus om 09:00 uur plaatste Theo Bovens, Commissaris van de Koning en Gouverneur van Limburg, samen met Koos Hendriks, eigenaar en oprichter van SnowWorld, symbolisch het eerste zonnepaneel op het schuine dak van SnowWorld. Een bijzondere mijlpaal op het gebied van duurzaamheid in de vrijetijdsindustrie. Na de realisatie van ruim 3.000 zonnepanelen in SnowWorld Zoetermeer, worden door Indi Energie nu nog eens 10.000 zonnepanelen op het dak van SnowWorld Landgraaf geïnstalleerd, genoeg voor de energiebehoefte van circa 750 huishoudens. Het totaal geïnstalleerd vermogen van beide vestigingen zal zo’n 3,2 Mwp bedragen, waardoor de pistes van SnowWorld op zonnige dagen zelfvoorzienend zullen zijn. Hiermee zal voor het einde van het jaar ‘s werelds grootste zonnestroomproject op het dak van een skihal gerealiseerd zijn. Wim Moerman, CFO van SnowWorld: “Al vele jaren is SnowWorld aan het verduurzamen. De installatie van de zonnepanelen is een belangrijke stap in deze duurzaamheidsstrategie.” Indi Energie verzorgt het gehele projectmanagement en regelt de financiering van de zonnepanelen. KiesZon ontwierp het systeem, neemt de installatie van de zonnepanelen voor hun rekening en verzorgt het onderhoud. SnowWorld zal de komende vijftien jaar de opgewekte zonnestroom afnemen.