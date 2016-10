Zwevende bloementuin van Orchideeën Hoeve ‘Friese tuin van het jaar’

Friese tuin van het jaar 2017’. Dat predicaat verleent het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, aan de 14 oktober 2016 geopende zwevende bloementuin van De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest.

Siertuinen die zeer de moeite waard zijn om te bezoeken en toegankelijk zijn voor een breed publiek, dus ook voor rolstoelers, maken kans op die onderscheiding. Vorig jaar werd de titel voor het eerst verleend aan De Oevertuin van Elly en Floris van den Oever aan de Steenwijkerweg 121 in het Zuid-Friese De Blesse ten zuiden van Wolvega. Nu is dus de ‘hanging garden’ als onderdeel van het tropisch paradijs De Orchideeënhoeve in de Noordoostpolder de mooiste tuin. “Een doordachte, vrolijk stemmende innovatieve toevoeging aan een harmonieus samengestelde elk-weer-attractie die van grote waarde is voor de toeristische economie van Friesland,” vindt Friesland Holland-directeur Albert Hendriks.

Sterke band met Friesland

Hendriks: “Voor buspubliek op weg naar Friesland en vakantiegangers in Friesland is het tropisch paradijs in de Noordoostpolder, nabij de toeristenplaatsen Lemmer en Wolvega, een must-see geworden. De continu vernieuwende Orchideeën Hoeve, in 1979 ontstaan uit de handelskwekerij van de familie Maarssen, verschijnt steeds vaker in het blikveld van internationale reisorganisatoren. Het overdekte tuinencomplex komt ieder jaar dichter bij de status van de Keukenhof in Lisse en overtreft die zelfs in hoge mate als de tulpenvelden in de Noordoostpolder tussen half april en half mei in bloei staan. Dat de Flevolandse Orchideeën Hoeve ook heel Fries is blijkt uit opname in bustochten met topattracties als UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer en de Friese Elfsteden, maar ook uit het feit dat de eigenaren in Spanga in de Friese natuurgemeente Weststellingwerf wonen. Voor de van oorsprong Aalsmeerse tuindersfamilie (verhuisde in 1979 naar de Noordoostpolder) zijn de flora en fauna in de hele wereld een bron van inspiratie, maar ook de wetlands Nationaal Park Weerribben-Wieden en Rottige Meente voor de deur van hun woning. De oprichters van De Orchideeënhoeve, Thomas en Anne Maarssen, runnen daar sinds 1984 hobbymatig een groot ooievaarsstation. Nog steeds zijn zij, Thomas senior (91) en Anne (84) nauw betrokken bij de tropische tuinen in de polder die in 1991 overgenomen werden door de zonen Thomas (49) en Jeroen (44).”

Tuin naar Japans voorbeeld

De zwevende bloementuin is voor Europa een gloednieuwe flora-experience. Thomas Maarssen: “De bezoeker wordt meegezogen in een sprookjesachtige bloemenwereld waarin duizenden kleurrijke bloeiers een oneindige wolk vormen. Het unieke concept is geïnspireerd op de wereldberoemde Japanse kersenbloesemperiode. Meer dan tweeduizend fuchsia’s, begonia’s, geraniums en vlijtige liesjes zweven in de kersverse tuin boven je hoofd. Spiegelwanden lijken de bloemenparade oneindig te maken en idyllische prieeltjes nodigen je uit om plaats te nemen onder de bloemenzee en deze intense beleving van natuurschoon tot je te nemen.” Thomas en Jeroen Maarssen lieten zich inspireren door de ‘Hanami Matsuri’, het wereldberoemde kersenbloesemfeest in Japan. De broers Maarssen reisden in 2012 af naar Japan en raakten meteen aan het brainstormen toen ze het natuurspektakel binnenstapten. “De Sakura, het park met kersenbomen, vormt een belangrijke traditie in de Japanse cultuur en is een enorme toeristentrekker. Zodra de bloesems aan de bomen verschijnen staan duizenden mensen uit het binnen- en buitenland in de rij om samen met familie en vrienden het ontwaken van de natuur te vieren onder een gigantische zee van bloesem. Een zeer bijzonder schouwspel.” Voor het Flevolandse bloemenspektakel is een nieuwe serre gebouwd van tweeduizend vierkante meter en zeven meter hoog. Hoewel de Orchideeën Hoeve het concept in een mediterraan jasje heeft gestoken, voert de Japanse traditie de boventoon. Kweker Maarssen: “De tuin is rijk aan gezellige zitjes waar je eindeloos kunt genieten van de bloemrijke vergezichten. En wie ondertussen zin krijgt in iets lekkers, kan bij bistro ‘De Sakura’ genieten van zomerse heerlijkheden.”

Foto: Friesland Holland Tourist Information.