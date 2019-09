Feyenoord-coryfee Jan Boskamp heeft het Feyenoord-vakantiehuis op Droompark Bad Hoophuizen in Hulshorst geopend. Alles aan de inrichting ademt Feyenoord en er is zelfs een vitrinekast met diverse Europese modelprijzen en niet van echt te onderscheiden replica’s van nationaal gewonnen prijzen. Het Feyenoord-vakantiehuis zal vooral gebruikt worden om trouwe Feyenoord-supporters, -vrijwilligers en anderen die het verdiend hebben te verrassen en te verwennen. De eerste gelukkigen nemen deze week al hun intrek voor een weekend of een mid-week. Jan Boskamp is momenteel samen met John de Wolf te zien in een filmpje (‘Lappie, John?’) voor Feyenoord hoofdpartner Droomparken dat een groot succes op social media is. De twee bekende oud-spelers van Feyenoord verblijven in het filmpje samen in een recreatiewoning bij Droomparken waarbij uiteraard de barbecue niet ontbreekt waar Boskamp bekend om staat.

Het Feyenoord-vakantiehuis zal een walhalla zijn voor de Feyenoord-supporter. Overal in het huis zijn foto’s, shirts en andere Feyenoord-gerelateerde zaken te vinden. In de slaapkamer waant de supporter zich in De Kuip met gras onder zijn voeten en de aanblik van de stadionlampen op het plafond. Blikvanger is natuurlijk de vitrinekast met de niet van echt te onderscheiden replica van de KNVB Beker seizoen 2015-2016. Daarnaast staan de Johan Cruijff schaal 2017, en een model versie van de gewonnen UEFA Cup 1974 en 2002 evenals een modelversie van de Europacup 1. Deze prijzen zijn speciaal voor deze gelegenheid geleend vanuit het Feyenoord-museum. In sommige periodes is het huis ook gewoon te huur. Marco Budding, directeur marketing van Droomparken: ‘Wij zijn trots dat we in samenwerking met Feyenoord dit huis hebben kunnen verwezenlijken. Regelmatig zal er een vakantie in te winnen zijn, maar we zullen ook diverse supporters verrassen met een vakantie in het Feyenoord-vakantiehuis. Omdat het interieur zo uitgesproken is verwachten wij natuurlijk dat de echte Feyenoord-supporter het leuk vindt om in het huis te verblijven, dus soms zal het ook in de verhuur komen. Feyenoords commercieel directeur Mark Koevermans: ‘Het Feyenoord-vakantiehuis is een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen Droomparken en Feyenoord. Het meest unieke eraan vind ik dat we het vakantiehuis een groot deel van het jaar maatschappelijk zullen inzetten om bijvoorbeeld loyale vrijwilligers of supporters die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, te verrassen met een vakantie’.