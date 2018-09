Recordaantal Nederlanders maakt gebruik van FlixBus

Ruim 50% meer busreizigers in de zomer 2018 ten opzichte van 2017

++ Recordzomer: Aantal passagiers met 50% toegenomen ten opzichte van 2017

++ Duitsland en België meest populaire buitenlandse bestemmingen vanuit Nederland

++ Groeiend netwerk: FlixBus en FlixTrain bedienen nu meer dan 2,000 bestemmingen

FlixBus in Nederland kende de beste zomer ooit in 2018. Volgens passagiersdata van FlixBus zijn er in de maanden juni, juli en augustus 50% meer reizigers per bus gereisd vanuit Nederland dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. De populairste reisbestemmingen voor Nederlanders waren Duitsland en België. Ook binnenlandse reizen waren zeer populair. “Ons doel is om mobiliteit voor iedereen aan te bieden om de wereld te kunnen ontdekken. We zijn verheugd dat steeds meer mensen de voorkeur geven aan de bus voor lange reizen.”, zegt André Schwämmlein, medeoprichter en CEO van FlixMobility. “Naast de verbeterde perceptie van busreizen over het algemeen, draagt de uitbreiding van het FlixBus netwerk naar meer en meer kleinere steden evenals het openen van landelijke markten binnen Europa bij aan onze groei.”

Reizen per bus neemt toe in heel Europa en overal in Nederland

Gemiddeld genomen nam het aantal passagiers in Nederland met 50% toe in de afgelopen zomer. Echter is er in sommige steden een nog optimistischer beeld te zien. Eindhoven (76%), Delft (52%), Heerlen (63%), Maastricht (189%), Roermond (88%), Rotterdam (67%), Utrecht (66%) en Venlo (122%) kende een stijging van meer dan 50%. Elk land binnen het FlixBus netwerk kende een toename van het aantal passagiers. De FlixBus en FlixTrain netwerken verbinden Europa met meer dan 300.000 dagelijkse verbindingen naar meer dan 2000 bestemmingen. Zowel grote steden als landelijke regio’s zijn in het netwerk opgenomen. Ruim 40% van de FlixBus haltes in Europa zijn steden met minder dan 20.000 inwoners. Meer dan 100 miljoen mensen zijn per FlixBus gereisd sinds de oprichting van het bedrijf in 2013. Klik hier voor meer informatie.

beeld: Copyright FlixMobility.