Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg kan veilig en verantwoord doorgaan

HARDENBERG – Recreatie Vakbeurs kan en gaat veilig en verantwoord door. Hiervoor staan alle denkbare protocollen klaar. Ook vanuit de lokale instanties en de veiligheidsregio is groen licht gegeven voor de enige vakbeurs voor de gehele recreatiebranche in de Benelux. Uit de maatregelen blijkt onder meer dat bezoekers zich online dienen te registeren en dat registratie op het event niet langer mogelijk is. Bezoekers kiezen daarbij voor een specifieke dag, maar niet voor een bepaald tijdsblok. “Meer dan ooit heeft de veiligheid van onze exposanten en bezoekers onze topprioriteit. Wij stellen alles in het werk om voor de recreatiesector de veiligste plek te creëren om elkaar te ontmoeten en zaken te doen”, verklaart Roos op’t Holt namens beursorganisator Easyfairs. Recreatie Vakbeurs is te bezoeken op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 november in Evenementenhal Hardenberg.

Onlangs heeft Easyfairs al warm gedraaid met Trendz, haar eerste vakbeurs sinds de corona-uitbraak. Deze inkoopbeurs is succesvol verlopen en zowel exposanten als bezoekers gaven aan zich meer dan veilig te voelen en goede zaken te hebben gedaan. Op’t Holt: “Voor Recreatie Vakbeurs hebben wij ook alle vertrouwen in een succesvol beursverloop. Wij voelen ons daarin gesteund door onze bezoekers, want zij zijn het schoolvoorbeeld van een sector die zich heeft aangepast aan de nieuwe werkelijkheid. Zij hebben sinds de corona-uitbraak een veilige omgeving gecreëerd op haar recreatieparken, campings en overige recreatieplekken. Zij weten als geen ander hoe belangrijk het is om de coronamaatregelen te respecteren en dat de economie verder hersteld wordt.”

Recreatie Vakbeurs: safest place to meet

De coronamaatregelen voor Recreatie Vakbeurs dragen zorg voor reiniging & hygiëne, persoonlijke bescherming & detectie en fysieke afstand. Onlangs zijn alle gezondheids- en veiligheidsprotocollen van Easyfairs voor haar andere locatie in Nederland (Evenementenhal Gorinchem) succesvol beoordeeld door SGS, de wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. Deze protocollen worden ook ingezet voor Evenementenhal Hardenberg. “Deze SGS-organisatie is een zeer kritische autoriteit en internationaal erkend. Hierin gaan we verder dan welke beursorganisatie dan ook, omdat we alles-op-alles zetten om de meest veilige plek te creëren om samen te komen en zaken te doen. Deze zorgvuldigheid wordt ook zeer gewaardeerd door de lokale autoriteiten”, legt Op’t Holt uit.

Contactloos informatie verzamelen

Op’t Holt: “Uit de maatregelen blijkt onder meer dat er een gescheiden in- en uitgang is, dat bezoekers zich vooraf online dienen te registreren voor een specifieke dag en dat overal de anderhalve meter afstand in acht moet worden genomen. Uiteraard worden tijdens de beurs de meest aangeraakte oppervlakten regelmatig gedesinfecteerd. Ook raden we bezoekers aan om gebruik te maken van onze Smart Badge technologie. Dit is niet alleen handig, het is ook een heel veilige manier om Recreatie Vakbeurs te bezoeken. Via de badge kan een bezoeker elektronisch product- en bedrijfsinformatie opvragen, zonder enig fysiek contact. Zoals iedereen van ons gewend is, is er voldoende eten en drinken verkrijgbaar. Wij verzoeken iedereen om voor het eten en drinken de handdesinfectiemiddelen te gebruiken die beschikbaar zijn bij de horecapunten.”

Op de website van Recreatie Vakbeurs zijn speciale COVID-19-pagina’s te vinden met informatie over alle maatregelen die genomen worden voor bezoekers en exposanten: www.recreatie-vakbeurs.nl.