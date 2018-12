Succesvol jaar voor NEMO Science Museum

NEMO Science Museum trekt naar verwachting 670.000 bezoekers in 2018. Daarmee evenaart het museum het succes van 2017 waarin NEMO 665.649 bezoekers ontving. Bovendien beoordelen de bezoekers NEMO gemiddeld met een 8,4. Ook het gratis te bezoeken dakplein van het museum werd in 2018 goed bezocht. Alleen al in de zomervakantiemaanden kwamen maar liefst 120.000 bezoekers naar het dak voor het uitzicht over de stad, de tentoonstelling of de film- en muziekavonden. De bezoekcijfers van het dakplein maken geen deel uit van het totaal aantal bezoekers van het museum. NEMO verwacht in 2019 opnieuw een groei van het aantal bezoekers. In de herfst van 2019 opent het museum een nieuwe tentoonstelling over de mens op de vierde verdieping. In deze interactieve tentoonstelling ontdekken bezoekers aan de hand van wetenschap en technologie wie ze zelf zijn door de mens vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Het gaat over het lichaam, brein, gezondheid, waarnemingen, gedrag, seksualiteit en verlangens. Bezoekers ontdekken dingen die die ze nooit over zichzelf hebben geweten of altijd al hadden willen weten. De tentoonstelling is gericht op bezoekers vanaf 12 jaar. De nieuwe tentoonstelling betekent de afronding van een grondige vernieuwing van alle tentoonstellingsverdiepingen van NEMO Science Museum.