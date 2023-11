De recreatiesector heeft wederom een succesvol seizoen achter de rug en met grote verwachtingen kijken we nu uit naar hét ontmoetingsmoment van het jaar: Recreatie Vakbeurs op 14, 15 en 16 november 2023. Recreatie Vakbeurs is dé plek waar recreatieondernemers samenkomen om de nieuwste producten en trends in de branche te ontdekken, hun kennis bij te spijkeren en te netwerken! Ben je benieuwd naar wat je volgende week kunt verwachten op Recreatie Vakbeurs? Rozemarijn Spieard, marketeer van de beurs, praat je bij!

Wat kun je verwachten op Recreatie Vakbeurs 2023?

NIEUW: Recreatie Vakbeurs App

Een nieuw duurzaam initiatief waar ik erg enthousiast over ben: de Recreatie Vakbeurs App. Deze app gaat jouw beurservaring naar een hoger niveau tillen! Met de app kun je jouw bezoek tot in de puntjes voorbereiden. Raadpleeg te allen tijde de plattegrond, voeg kennissessies toe aan jouw persoonlijke agenda en plan afspraken in met de professionals en experts die jij zoekt. Bovendien krijg jij op maat gemaakte suggesties over wie je zou willen ontmoeten. Onze slimme algoritmes analyseren jouw voorkeuren en stellen de meest relevante connecties voor. Na jouw registratie voor de beurs ontvang je een mail met inloggegevens. Klik hier voor meer informatie.

Bewegwijzering op de beursvloer

Naast onze nieuwe app hebben wij nog meer (duurzame) initiatieven. Zo hebben wij geen gedrukte beursboekjes en flyers meer. Daarvoor in de plaats gaan we digitale plattegronden inzetten, verspreid over de beursvloer. Ook hebben wij van de zomer met het team houten bewegwijzering gemaakt, die we elk jaar weer kunnen hergebruiken. Ook kun je de plattegrond dus altijd oproepen in jouw Recreatie Vakbeurs App!

Kom nieuwe kennis opdoen in de Recreatie Studio en Exposanten Studio

Onze Recreatie Studio biedt boeiende keynotes, ronde tafel sessies en presentaties die je op de hoogte brengen van de laatste trends en ontwikkelingen in de branche. Bezoek bijvoorbeeld de keynote van Parc Buitengewoon: Dromen – durven – doen! Van docent tot recreatie ondernemer, van doceerder naar inspireerder, vanuit passie naar buitengewoon. Het verhaal over hoe een buitengewoon idee is uitgegroeid tot een buitengewoon bedrijf!

Daarnaast hebben we dit jaar de gloednieuwe Exposanten Studio, waar exposanten hun expertise delen en je handige tips en trucs geven. Exposant Xylem neemt jou op woensdag 15 november mee in hun Best Practise Business Case van Center Parcs: Xylem en Center Parcs slaan de handen ineen voor het verduurzamen van het afvalwater. Roy Sluiter geeft jou dé oplossing voor vervuilingsproblematiek in het afvalwaterriool waar de recreatiewereld tegenaan loopt.

Ontdek de nieuwste producten en innovaties

Wandel langs de stands van talloze exposanten (meer dan 325 exposanten!) in de acht gesegmenteerde hallen en ontdek de nieuwste producten en diensten die de recreatiesector te bieden heeft. Of je nu op zoek bent naar innovatieve recreatievoorzieningen, duurzame oplossingen of technologische snufjes, je vindt het hier. Bekijk hier meer dan 60 innovaties van onze exposanten!

Geniet van een heerlijk hapje en drankje!

Op Recreatie Vakbeurs is er ook aandacht voor ontspanning en een lekker hapje en drankje. Bezoek onze twee bezoekersrestaurants en trakteer jezelf op lekkere hapjes en verfrissende drankjes, inclusief vegetarische opties! In restaurant 1 kun je kunstenares Margriet Snaterse van Snaterse Urban Creation bewonderen die tijdens de beurs een prachtig kunstwerk gaat creëren. Kom langs om haar kunstwerk bewonderen!

Vergrote horeca leveranciers hal in hal acht

Goed nieuws! Na een succesvolle toevoeging van het horeca leverancierssegment vorig jaar, hebben we dit jaar het segment in hal acht uitgebreid. Hier ontdek je de nieuwste trends en leveranciers op het gebied van horeca-apparatuur, meubilair en nog veel meer. Met nieuwe namen als Rational Nederland Grootkeukentechniek, Droogers Horeca Apparatuur en Hoppe Professional.

Inspiratieplein

Naast hal acht en het bezoekersrestaurant vind je het Inspiratieplein waar je een kijkje kunt nemen en inspiratie op kunt doen met prachtige producten van vooraanstaande namen uit de segmenten Interieur en Styling en Outdoor Living. Ieder ‘plein’ is prachtig ingericht, om jou als bezoeker te inspireren. De deelnemende partijen zijn:

Leen Bakker Zakelijk

Wegter Grootverbruik

Businesspoint*

Madino

Terrasmeubilair

Compleet in Stijl

Met deze vijf namen uit de branche zorgen we voor een inspirerend geheel, om jou als bezoeker de trends voor 2024 te presenteren. Elk inspiratieplein wordt op creatieve wijze ingericht met echte eyecatchers.

Mis het niet!

Als recreatieondernemer mag je dit evenement niet missen. Op Recreatie Vakbeurs kun je ontdekken wat de trending topics zijn voor 2024 en waar jij als recreatieondernemer op moet inspelen om ‘futureproof’ te blijven. Of je nu een camping, vakantiepark, pretpark of een andere recreatieonderneming runt, Recreatie Vakbeurs biedt waardevolle inzichten en kansen om jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen!

Meer dan 325 exposanten hebben zich ingeschreven voor Nederlands grootste recreatiebeurs!

Zie ik jou volgende week op de beurs? Vergeet je gratis tickets niet te registreren en zorg dat je erbij bent.