Winters & Eikenaar nieuwe eigenaar van Eezo Leisure Connected

Met ingang van 1 september 2018 heeft telecommunicatiebedrijf Winters & Eikenaar B.V. het WiFi-concept Eezo Leisure Connected over genomen van Hemmink B.V.

Het concept dat internet, televisie en multimedia over een stabiele en toekomstvaste netwerkinfrastructuur distribueert, paste niet meer in de huidige business strategie van Hemmink B.V.

Mede-ontwikkelaar concept

Voor Winters & Eikenaar B.V. is Eezo Leisure Connected geen onbekend concept. Directeur Johan Kuiper was tot 1 juli 2018 namelijk Productmanager Connectivity bij Hemmink B.V. Als mede-ontwikkelaar van het concept was hij jarenlang verantwoordelijk voor de productsamenstelling, de leverancierskeuze en de te varen koers. Eezo Leisure Connected kent voor hem dan ook geen geheimen. Winters & Eikenaar B.V. is al langere tijd actief in de recreatiebranche met onder andere data- en WiFi-netwerken. De overname van Eezo was in deze dan ook een logische stap. Kuiper: “Ik zie er naar uit om Eezo Leisure Connected verder voor te zetten.”

Service & Garantie

Recreatiebedrijven die het concept in het verleden van Hemmink hebben aangeschaft, kunnen vanaf 1 september dus bij Winters & Eikenaar B.V. terecht voor service en garantie op geleverde producten, netwerkuitbreidingen, -wijzigingen en overige vragen. Dit geldt ook voor relaties die vragen hebben over de overige door Hemmink geleverde systemen voor kabeltelevisie en WiF-netwerken. Klik hier voor meer informatie.