De Rooy Metaaldesign ontvangt octrooi voor stalen deuren

De Rooy Metaaldesign heeft een octrooi gekregen voor de manier waarop zij de stalen frames voor hun deuren maken. Dit betekent dat alleen De Rooy stalen deuren mag maken volgens de manier waarop zij dat doen.

Stalen deuren van De Rooy Metaaldesign

De Rooy is gespecialiseerd in het maken van stalen deuren met glas. Door hun ambachtelijke manier van werken bieden ze een combinatie tussen productie en maatwerk. Intussen plaatsen ze ruim duizend stalen deuren per jaar door heel Nederland, van Groningen tot Amsterdam. Ook architecten uit het buitenland weten de stalen deuren te vinden. Zo plaatste De Rooy stalen deuren in een appartement in Londen. De designdeuren zijn geïnspireerd door de Moderne Bouwkunst. In die stijlperiode kreeg het functionele voorrang op de vorm. Alle franje werd vervangen voor geometrische basisvormen en moderne materialen. Kortom: precies de stijl van de stalen deuren van De Rooy.

Sterkere en mooiere frames

De frames voor de stalen deuren maakt De Rooy uit vlakke platen, zodat er geen lasnaad aanwezig is. Hierdoor zijn de frames een stuk sterker. En dat niet alleen, de deuren zien er ook mooier uit. Het octrooi bevestigt de kwaliteit en het vakmanschap waarnaar De Rooy streeft. Om de exclusiviteit van de stalen deuren te benadrukken, voorziet het bedrijf de deuren sinds kort van een merklabel. Daarmee kunnen klanten aantonen dat ze stalen deuren van De Rooy bezitten. Klik hier voor informatie.