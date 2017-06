ANWB Extra reisgidsen op tablet of smartphone

Ook op vakantie zijn mobiele telefoons en tablets bijna niet meer weg te denken. Daarom brengt de ANWB de succesvolle ANWB Extra Reisgidsen ook als e-book op de markt. Reizigers kunnen vanaf deze week de reisinformatie raadplegen via tablet of smartphone. Daar hebben reizigers geen internetverbinding voor nodig. ANWB Extra is de meest verkochte reisgidsenserie van Nederland. De ANWB e-xtra reisgidsen zijn verkrijgbaar voor meer dan 100 bestemmingen. De rode draad van de Extra-gidsen zijn de vijftien hoogtepunten. Het gaat over beroemde gebouwen, pleinen en bezienswaardigheden, maar ook over de minder gebaande paden waardoor de gids unieke inkijkjes geeft in het dagelijks leven. Handig zijn de oriëntatiekaartjes bij elk van de vijftien hoogtepunten. De lekkerste restaurants, de gezelligste barretjes, hotels en de leukste winkels staan op de kaart vermeld en worden in de tekst beschreven. Een grote kaart is vast onderdeel van de Extra-gidsen. Uiteraard bevat de gids, naast de vijftien hoogtepunten, een introductie met de geschiedenis, algemene informatie zoals openbaar vervoer en evenementen. Het e-book geeft de mogelijkheid om bladwijzers en zelf notities toe te voegen. De e-books zijn vanaf deze week verkrijgbaar.